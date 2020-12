Covid-19 : L’Aza-Rouge kabyle réactive sa collecte de fonds pour venir en aide à la Kabylie

KABYLIE (SIWEL) — Suite à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19, l’Aza-Rouge relance la campagne de collecte de fonds* en faveur de la Kabylie pour contrer la crise sanitaire

Communiqué de l’Aza Rouge Solidaire du 13/11/2020 :

Suite à la résurgence de la 2ème vague de la pandémie du coronavirus entraînant une situation sanitaire critique en Kabylie, l’Aza-Rouge multiplie les dispositifs pour freiner la propagation du virus et accompagner les plus vulnérables.

Le comité national « Tamurt Taqvaylit, mgal anfafad n Covid-19 » [Kabylie, Stop Covid-19], mis sur pied par l’Aza-Rouge lors de la 1ère vague, a décidé de réactiver l’appel aux dons pour réunir les fonds nécessaires pour doter la population de masques chirurgicaux et du gel désinfectant hydro-alcoolique.

Un bilan rendu public le 03 août 2020 faisait état notamment de près de 300 000 masques et plus de flacon de 6 000 flacons de 100 et 400 ml de gel hydro-alcoolique…

Le bilan complet est accessible en ligne => https://www.siwel.info/le-comite-national-kabylie-stop-covid19-rend-public-son-bilan-communique_60941.html

La générosité du peuple kabyle et les amis de la Kabylie sont de nouveau appelés pour soutenir les actions de l’Aza-Rouge sur le terrain pour répondre à l’urgence sanitaire et sociale (fourniture aux soignants de moyens essentiels de protection, distribution alimentaire, livraison solidaire pour les personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social, etc.).

Pour effectuer votre don, voici le lien de la collecte sur la plateforme Leetchi => https://www.leetchi.com/c/kabylie-stop-covid-19

Exil, le 13/11/2020

Amuqran At Ccix,

Président de l’Aza-Rouge Solidaire

SIWEL 130545 NOV 20

(*) Il s’agit de la prolongation de la collecte lancée le 22/03/2020 et dont 14 324,00 € récoltés ont déjà été distribués comme indiqué dans le bilan du 02/08/2020.