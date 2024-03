Communiqué du Haut-Conseil de la Sécurité de la Kabylie réuni le 08 mars 2024

EXIL (SIWEL) – Devant l’escalade algérienne qui, depuis le 02/03/2024, aggrave les tensions régionales, des bouleversements géopolitiques fondamentaux sont logiquement à prévoir et dans le but d’en anticiper les effets sur la Kabylie et son droit à l’autodétermination auquel s’oppose violemment l’Algérie qui n’en est pas à une contradiction près, le président Ferhat Mehenni a convoqué le Haut Conseil de Sécurité de la Kabylie (HCSK) pour hier vendredi 08 mars 2024.

Ci-dessous le communiqué rendu public à l’issue de cette réunion :

COMMUNIQUÉ

Le Haut-Conseil de la Sécurité de la Kabylie, convoqué par le président du Gouvernement provisoire kabyle (Anavad) et du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), a tenu sa réunion comme prévu, le 08/03/2024.

Il a eu à examiner la dernière initiative d’Alger, faite sous forme de provocation contre le Maroc et de piège contre la Kabylie.

Après avoir analysé en profondeur la situation géostratégique régionale et les graves conséquences prévisibles de cette manœuvre sur l’environnement international, le Haut-Conseil à la Sécurité de la Kabylie s’est convaincu que :

1) C’est l’agenda du MAK et de l’Anavad qui est au centre des préoccupations et des manœuvres irréfléchies du régime colonialiste algérien. L’Algerie s’embourbe en se faisant passer pour le chantre du droit des peuples du monde entier à l’autodéterminaion, tout en le réprimant de manière la plus inhumaine en Kabylie. Ces sorties désespérées des militaires au pouvoir en Algérie post-française, aussi irrationnelles qu’irresponsables, visent à aller vers une guerre contre le voisin marocain pour maintenir Tebboune au pouvoir et s’éviter un nouveau camouflet en Kabylie à travers un énième boycott des présidentielles prévues pour décembre 2024.

2) Ces tensions inutiles et dangereuses pour la stabilité internationale portent le MAK et l’Anavad à la plus grande prudence et au discernement. Par conséquent, il y a lieu de maintenir en l’état l’agenda qui consiste en :

a) La Proclamation de la *renaissance de l’Etat kabyle pour le 20/04/2024

b) La Proclamation Unilatérale d’indépendance de la Kabylie si, d’ici l’année prochaine, les autorités algériennes ne font pas de geste d’apaisement en direction du peuple kabyle, à travers notamment, la libération des centaines de prisonniers politiques condamnés à mort ou non, arrêt des poursuites judiciaires pour délit d’opinion kabyle, abrogation de l’article 87 bis du Code Pénal et rétablissement des libertés fondamentales et engager des contacts officiels avec le président du MAK et de l’Anavad).

Le HCSK rappelle que le MAK est né de la Déclaration du 05/06/2001 faite par Ferhat Mehenni à la Maison des Droits de l’Homme de Tizi-Ouzou. C’était l’absence de solidarité nationale qui l’avait motivée. Plus de 100 Kabyles tués de sang-froid avec des armes de guerre par les gendarmes algériens et aucune réaction nationale.

Le MAK n’est le pion d’aucune officine d’aucun pays au monde. C’est une organisation émanant du peuple kabyle qui lutte pacifiquement pour recouvrer la souveraineté de la Kabylie.

Vive la Kabylie libre et indépendante. Vive le peuple kabyle.

Fait en exil, le 09 mars 2024

Service communication du Haut-Conseil de la Sécurité de la Kabylie

SIWEL 091245 MAR 24