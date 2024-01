REVUE DE PRESSE | LE PREMIER MINISTRE KABYLE HANAFI FERHOUH ACCORDE UNE INTERVIEW AU JOURNAL MAROCAIN « MACHAHID »

Ferhouh, Premier ministre du gouvernement kabyle : « L’autorité en Algérie est militaire, raciste, oppressive et coloniale »

Interviewé par Abdallah El Faryadhi

Le 30/12/2023

Retranscription de l’interview en français :

1- TOUT D’ABORD, QU’EST-CE QUE LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE KABYLIE ?

Le Gouvernement Provisoire Kabyle, également connu sous le nom d’Anavad, est l’instance exécutive de la Kabylie. Il représente l’une des réalisations les plus significatives et l’un des acquis fondamentaux du peuple Kabyle dans sa lutte pour recouvrer sa liberté et son indépendance. Le rôle essentiel de l’Anavad consiste à conférer à la Kabylie une autorité respectée à l’intérieur de ses frontières et reconnue à l’échelle internationale.

La Kabylie témoigne de son profond respect envers l’Anavad et adhère aux directives qu’il émet. Elle a répondu de manière proactive à ses appels au boycott des élections présidentielles en Algérie ainsi qu’aux simulacres référendaires coloniaux. De plus, elle se mobilise en réponse à l’appel à des actions pacifiques en faveur du peuple Kabyle.

Sur la scène internationale, l’Anavad a réussi à donner une visibilité significative à la Kabylie et à son droit à l’autodétermination. Le dépôt, dans ce sens, du Mémorandum auprès des Nations Unies en 2017, représente une étape majeure que les chancelleries dignes de ce nom ne peuvent ignorer de nos jours. La diplomatie Kabyle est devenue une réalité tangible, loin des stéréotypes associés à la diplomatie algérienne qui opprime le peuple Kabyle. L’Anavad a été reçu à maintes reprises par les parlements européens, américains, canadiens et au sein de plusieurs organisations internationales, où il joue un rôle de membre à part entière.

2- UN GOUVERNEMENT PROVISOIRE EN EXIL, EST-IL À CE POINT IMPOSSIBLE SOUS LA SOUVERAINETÉ DE L’ETAT ALGÉRIEN ?

L’Algérie n’est pas une démocratie pour tolérer une autorité concurrente à la sienne. Le pouvoir en Algérie est militaire aux relents racistes, répressifs et coloniaux, violant tous les droits fondamentaux du peuple kabyle. Il est essentiel de noter qu’à la suite de l’indépendance de l’Algérie en 1962, ces militaires stationnés aux frontières marocaines et tunisiennes pendant la guerre ont pris de force le pouvoir. Depuis lors, ils maintiennent une politique de répression constante à l’encontre des Kabyles, les désignant comme une menace permanente à l’unité nationale algérienne.

Il est également à souligner que le pouvoir colonial algérien a injustement classé le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) comme une organisation terroriste au mois de mai 2021. Pourtant, ce mouvement prône pacifiquement le droit à l’autodétermination du peuple kabyle, en stricte conformité avec les principes du droit international. Donc, vous comprenez aisément que l’établissement d’un gouvernement provisoire Kabyle en Kabylie serait une mission impossible. C’est grâce à son emplacement à l’étranger que le Gouvernement Provisoire Kabyle demeure robuste, en dépit de toutes les tentatives de déstabilisation et de répression orchestrées par le pouvoir colonial algérien. Son ancrage à l’étranger a offert une tribune efficace pour faire entendre la voix du peuple kabyle au niveau mondial.

Le choix de domiciliation du gouvernement à l’étranger s’est avéré stratégique, car cela a permis de porter la cause du peuple kabyle à l’échelle internationale et de dénoncer les actes génocidaires commis par l’Algérie. Il est important de souligner que baser l’Anavad en Kabylie aurait entraîné nécessairement son isolement sur la scène internationale, tout en subissant des pressions insupportables.

3- N’Y A-T-IL PAS D’AUTRES SOLUTIONS QUE LA SÉPARATION / INDÉPENDANCE ?

Tout d’abord, le peuple Kabyle est intrinsèquement défini par sa richesse en particularités : une langue distincte, des traditions millénaires, une culture unique, une identité propre, une manière de s’habiller emblématique, une mythologie riche, une idéologie spécifique, une géographie singulière…. Cet ensemble de caractéristiques fait de nous un peuple, profondément ancré dans sa culture de liberté qu’aucun autre État autre que le sien ne peut lui offrir.

Deuxièmement, dans le contexte du monde moderne, l’absence d’un État souverain et indépendant signifie pour la Kabylie l’absence d’une existence officielle sur la scène internationale. Nous savons que sans notre propre État, nous sommes condamnés à disparaitre. Tant que nous n’avons pas notre propre État, nous nous percevrons comme un peuple colonisé, dépourvu de tout pouvoir de décision sur notre destin. Nous n’avons pas à laisser à d’autres le droit de décider de notre avenir à notre place. Pour préserver notre identité, notre culture, notre liberté et notre existence, il est impératif de posséder nos propres institutions souveraines.

Troisièmement, l’indépendance de la Kabylie trouve ses racines dans une réalité historique indéniable. Il est bon de rappeler que la Kabylie a perdu sa souveraineté à la suite de la défaite de Fadhma N’Sumer en 1857 lors de la bataille d’Iceriden. L’une des conséquences tragiques de cette défaite fut son annexion illégale à l’Algérie Française, nouvellement créée, à peine 18 ans auparavant, par un décret du général Schneider.

C’est précisément pour ces raisons fondamentales que nous nous battons aujourd’hui pour l’indépendance de la Kabylie. Cette aspiration à l’indépendance représente la seule solution permettant à la Kabylie de garantir un avenir décent et prospère pour ses générations futures ; de préserver notre identité, notre culture et nos valeurs séculaires.

Il convient aussi de souligner qu’à partir de l’année 1999, la Kabylie a systématiquement boycotté toutes les élections susceptibles de compromettre sa souveraineté face à l’Algérie. Ce boycott témoigne de la détermination des Kabyles à affirmer que la Kabylie et l’Algérie ne peuvent être considérées comme un seul et même pays.

4- L’ALGÉRIE VOUS ACCUSE DE SERVIR LES AGENDAS MAROCAINS ET ISRAÉLIENS POUR LA DÉSTABILISER. COMMENT RÉPONDEZ-VOUS ?

Notre unique objectif c’est l’indépendance de la Kabylie et rien d’autre. Notre approche est transparente et repose sur un fondement juridique internationalement reconnu par tous les États membres des Nations Unies, y compris par la constitution algérienne. En conséquence, nous avons nos propres intérêts et nous n’avons nullement besoin de servir les intérêts des autres. Les allégations infondées du pouvoir colonial algérien visant à nous accuser d’une quelconque collusion avec des puissances étrangères ne sont que propagande et mensonges. Au contraire, ce sont leurs propres pratiques qu’ils tentent de nous attribuer. Nous demeurons fermement focalisés sur nos objectifs, et aucune diversion n’est de nature à nous dévier de leur réalisation.

Cependant, il est important d’ajouter que nous sommes disposés à collaborer avec tout pays qui exprime un intérêt sincère envers notre noble quête d’indépendance. Dans cette optique, nous avons déjà amorcé des démarches concrètes visant à établir des partenariats fructueux et à élargir notre réseau de soutien international.

Notre ambition se résume à forger des relations constructives, fondées sur des principes partagés de respect des droits de l’Homme et la promotion de la paix à l’échelle aussi bien régionale que mondiale, avec toutes les nations qui partagent des valeurs avec nous. Nous aspirons à coopérer de manière étroite avec ces pays qui reconnaissent la légitimité de notre cause et qui sont prêts à nous accompagner sur le chemin de notre indépendance. Cette collaboration ne se limitera pas uniquement à la sphère politique, mais englobera également des aspects tels que le développement économique, la coopération culturelle et les échanges éducatifs, dans le but de construire un avenir meilleur et plus prospère pour le peuple Kabyle.

5- EVOQUANT ISRAËL, COMMENT VOYEZ-VOUS LA REPRISE PAR LE MAROC DE SES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC L’ETAT HÉBREU

En premier lieu, le Maroc est un grand royaume qui a le droit d’entretenir des relations avec toutes les nations souveraines du monde.

La reprise par le Maroc de ses relations diplomatiques avec Israël est donc légitime. Seuls ses intérêts doivent présider à ses choix internes et externes. Je pense que cette normalisation engendre une série d’avantages considérables. En premier lieu, elle ouvre la voie à une coopération économique et technologique fructueuse qui a le potentiel de catalyser la croissance et de favoriser la création d’emplois dans les deux pays. De plus, cette démarche renforce la stature diplomatique du Maroc sur l’échiquier international en lui permettant d’établir des relations directes avec Israël et d’explorer des partenariats stratégiques avec d’autres nations qui soutiennent cette initiative, dans l’intérêt même des Palestiniens.

Dans l’ensemble, elle offre une multitude d’opportunités économiques et diplomatiques considérables pour le Maroc, tout en contribuant à l’enrichissement de son rôle sur la scène mondiale et la protection des droits des Palestiniens.

6- VOUS AVEZ AUSSI DES RELATIONS AVEC ISRAËL. DANS QUEL CONTEXTE, ET À QUELLES FINS ?

Nous recherchons des partenariats et des soutiens en faveur de l’indépendance de la Kabylie ; que ce soit avec Israël, les pays arabes, les Africains ou les Occidentaux. Nous n’avons rien à justifier de ce choix et de cette démarche tout à fait naturels.

Le mouvement berbère est connu pour son appel constant à la normalisation avec Israël, peut-on parler ici de la volonté de restaurer l’histoire commune entre les Berbères et les Hébreux?

Il est important de noter que les mouvements berbères et leurs appels à la normalisation avec Israël ne peuvent pas être interprétés seulement comme une volonté de restaurer une histoire commune entre les Berbères et les Hébreux.

En plus de retrouver un fond culturel commun et une mémoire collective millénaire, la normalisation des relations avec Israël peut être motivée par divers facteurs, tels que les avantages économiques, politiques ou diplomatiques. Elle ne découle pas nécessairement d’une volonté de restaurer une histoire commune entre les Berbères et les Hébreux, mais de se projeter dans un avenir de construction d’un monde de paix et de fraternité entre tous les peuples.

7- ON SAIT QUE LA POLITIQUE FRANÇAISE EST LA PRINCIPALE RAISON DE LA SOUFFRANCE DES BERBÈRES. AUJOURD’HUI, ON CONSTATE QUE LA FRANCE A COMMENCÉ À PERDRE DE SON POIDS DANS LA RÉGION AU PROFIT DE LA PRÉSENCE AMÉRICAINE. EST-CE À DIRE QUE NOUS SOMMES FACE À UNE OPPORTUNITÉ HISTORIQUE POUR LE RETOUR DES AMAZIGHS DANS L’ARÈNE POLITIQUE AVEC FORCE ?

La question de la politique française en relation avec la souffrance des Berbères est un sujet complexe qui peut être discutée sous plusieurs angles. Cependant, il est important de noter que les développements géopolitiques impliquant la France et les États-Unis en Afrique du Nord ne sont pas nécessairement liés à la question de l’identité berbère.

La perte d’influence relative de la France dans la région au profit de la présence américaine peut potentiellement créer un contexte géopolitique différent, mais cela ne garantit pas automatiquement un retour des Amazighs (Berbères) dans l’arène politique avec une plus grande force. La politique est influencée par de nombreux facteurs, y compris l’histoire, la culture, les intérêts économiques et géopolitiques, et les dynamiques régionales complexes.

Cependant, il est vrai que des changements géopolitiques peuvent créer de nouvelles opportunités pour divers groupes, particulièrement pour la Kabylie. Il serait souhaitable que la démarche américaine ne soit pas calquée sur celle qui a conduit la France a l’échec, notamment l’obstruction et le fait de faire obsessionnellement l’impasse à toute émergence amazighe en Afrique du nord.

Il nous appartient d’avoir du génie et d’exploiter les opportunités qui s’offrent à nous à travers les évolutions qui s’opèrent sur le terrain.

8- REVENANT À LA LUTTE KABYLE, COMMENT SE PRÉSENTE LA SITUATION SUR LE TERRAIN AUJOURD’HUI ?

L’Algérie déploie actuellement une politique répressive à l’encontre du peuple kabyle, en représailles à sa détermination à préserver son identité et à revendiquer son droit à l’indépendance, s’opposant ainsi à la domination de l’État colonial algérien. Cette répression se manifeste de plusieurs manières troublantes.

Tout d’abord, nous assistons à une situation alarmante où plus de 500 militants politiques kabyles se trouvent actuellement injustement emprisonnés dans les geôles algériennes, condamnés à des peines sévères, dont certaines à la peine de mort. Ces prisonniers ont été victimes de traitements inhumains, soumis à des tortures physiques et psychologiques dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie coloniales algériennes.

De plus, des centaines de milliers de Kabyles sont injustement empêchés de quitter le territoire, et d’autres sont privés du droit fondamental de retourner chez eux depuis de nombreuses années. Cette restriction de la liberté de mouvement constitue une violation flagrante des droits de l’Homme et une atteinte à la dignité humaine.

Un événement particulièrement tragique qui a marqué l’histoire récente est la tentative de génocide perpétrée en août 2021 en Kabylie. Les services de sécurité algériens ont déclenché d’immenses incendies en utilisant du phosphore blanc, avec l’aide d’hélicoptères et de drones, des preuves tangibles à l’appui. Le bilan humain de cette tragédie est déchirant, avec plus de 400 victimes, parmi lesquelles des bébés et des femmes enceintes, brûlés vifs. Cette catastrophe a également entraîné la destruction de vastes forêts, la calcination d’animaux et la réduction en cendres de nombreuses habitations. Le plus alarmant est que le pouvoir militaire d’Alger est resté indifférent à la souffrance de la population, n’apportant aucun soutien logistique ni assistance. Pire encore, il a refusé l’aide internationale qui lui était proposée pour lutter contre les incendies par la France, le Maroc et d’autres pays qui étaient prêts à envoyer des avions bombardiers d’eau.

Une deuxième tentative de génocide a été orchestrée par le régime colonial algérien le 24 juillet 2023, où des centaines d’incendies ont été délibérément allumés en même temps, causant de nouvelles pertes humaines et la destruction de vastes étendues de forêts, tout en continuant de plonger le peuple kabyle dans la détresse sous le joug du colonialisme algérien.

9- COMMENT AVEZ-VOUS CONTRIBUÉ EN TANT QUE GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE POUR FAIRE FACE À CETTE SITUATION ?

En tant que gouvernement provisoire kabyle en exil, notre engagement envers la sensibilisation des instances internationales aux crimes contre l’humanité perpétrés à l’encontre du peuple kabyle est indéfectible. Nous avons entrepris des démarches méthodiques visant à éclairer le monde sur ces horreurs inqualifiables.

L’une de nos actions concrètes a été de déposer une plainte formelle auprès de la Cour pénale internationale, la plus haute juridiction pénale internationale, afin de veiller à ce que justice soit rendue pour les victimes de ces atrocités. Notre démarche judiciaire vise à mettre en lumière les violations flagrantes des droits de l’Homme et les crimes contre l’humanité commis à l’encontre du peuple kabyle. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les responsables de ces actes odieux soient identifiés, traduits en justice et tenus pour responsables de leurs actions répréhensibles.

Notre engagement envers la lutte pour l’indépendance de la Kabylie reste inflexible. Nous sommes conscients que la quête de l’indépendance et de la justice est un chemin difficile, mais notre résolution demeure inébranlable. Nous continuerons inlassablement à œuvrer pour que la Kabylie soit libérée de l’emprise oppressive du régime colonial algérien. Chaque jour qui passe renforce notre détermination à préserver l’identité kabyle, à protéger les droits de notre peuple et à construire un avenir où la liberté, la justice et la dignité prévaudront.

Source de l’article original en arabe : https://machahid.info/299994.html

SIWEL 302209 DEC 23