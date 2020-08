Le Comité national Kabylie Stop-Covid19 rend public son bilan (Communiqué)

PARIS (SIWEL) — Le président du Comité National Kabylie Stop-Covid-19, Rachid Hitouche, présente dans ce communiqué le bilan final de la première action de l’instance mise en place par l’Aza-Rouge le 22/03/2020, pour venir en aide à la population kabyle dans sa lutte contre la propagation du Coronavirus en Kabylie, en collaboration avec l’Anavad et le MAK avec ses coordinations et sections tant en Kabylie que dans la diaspora.

Collecte des dons via Leetchi au 03/06/2020 : 14 324,00 €

Frais Leetchi (Commission de 2,9 %) : 415,39 €

Net perçu par le Comité : 13 908,61 €

Virements directs/chèques : 839,72 €

Total en Euros : 14 748,33 €

Collecte des dons via GoFundMe : 7 009 $

Dons coordinations US/Canada : 3 000 $

Total en Dollars : 10 009 $

Soit un total de 27 371.25 $ équivalant à 23 250.63 €) pour les 2 collectes sur la base de 1$ = 0,85 €.

– Il a été transféré vers la Kabylie, à partir des USA, un montant de 10 000 $ équivalant à la somme de 1 640 000 dinars.

– Il a été transféré vers la Kabylie, à partir de la France, un montant de 10 500 € équivalant à la somme de 1 995 000 dinars.

– Le total des deux transferts en Kabylie pour les achats de produits est de 3 635 000 dinars (Trois-millions-six-cent-trente-cinq-milles dinars).

Il a été alloué pour les trois Coordinations régionales du MAK (Ouest, Est et Sud) un montant de 50 000 dinars chacune, soit un total de 150 000 dinars.

Il a été procédé au remboursement d’un montant de 174 500 dinars à la Coordination régionale Est du MAK. Ce montant représente les fonds avancés par la coordination de Vgayet.

Le Comité National Kabylie Stop Covid-19 dispose encore d’un montant de quatre-mille-deux-cent-quarante-huit euros (4 248 €) versé sur le compte bancaire de l’AZA-Rouge et qui, à tout moment selon le besoin, pourra être transféré en Kabylie.

Les comités locaux de l’AZA-Rouge et les coordinations MAK en Kabylie, sont les seuls à même d’évaluer la situation et la nécessité du transfert dans le cadre de cette opération ou toute autre, entrant dans le cadre de l’assistance ou de la prévention à/et à la population de Kabylie.

Le total des achats de produits médicaux et de prévention faits pour l’opération Kabylie Stop Covid-19 s’élèvent à 3 635 000 dinars (Trois-millions-six-cent-trente-cinq-milles dinars).

Il a été distribué en produits de prévention sur tout le territoire de Kabylie ce qui suit :

• Masques : Deux-cent-quatre-vingt-dix-milles-cent unités (290 100 u)

• Gel Hydro-alcoolique flacon de 100 et 400 ml : Six-milles-cent-dix-neuf unités (6 119 u)

• Solution antibactérienne : flacon de 380 ml : Quatre-cent-soixante-seize unités (476 u)

• Élastiques en vrac : 8 kilogrammes (Huit kg).

• Élastiques en paquet de 25 mètres : Cent-dix-huit unités (118 u)

• Combinaisons médicales : Trois-cent-soixante unités (360 u)

• Gilets de protection : Cent-sept unités (107 u).

Nous reviendrons prochainement en détail lors d’une émission qui sera programmée spécialement sur la chaîne TaqVaylit TV.

A signaler que l’opération entreprise en France, spécialement en Région parisienne, en faveur des étudiant(e)s et autres démuni(e)s Kabyles pendant le confinement, et qui s’était déroulée au siège de Taferka à Montreuil, a été totalement prise en charge par des bénévoles et particulièrement les militant(e)s de l’AZA-Rouge et de la Coordination MAK-Ile de France.

Au nom du Comité National Kabylie Stop Covid-19 et de l’AZA-Rouge, du MAK et de l’Anavad, nos remerciements les plus sincères vont à toutes celles et tous ceux qui avaient participé et tout donné pour la réussite de ces deux opérations tant en Kabylie que dans la diaspora.

Vive La Kabylie Indépendante.

Exile, le 03 Août 2020

Le président du Comité National Kabylie Stop-Covid19

Rachid HITOUCHE

SIWEL 032215 AOU 20