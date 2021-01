FLORIDE/USA (SIWEL) — Une pensée à mon ami « Djamal Azaim » que je connais depuis 2017, on s’est rencontré à Alger (pays voisin) où nous avions travaillé ensemble dans un chantier de constructions.

Depuis ce jour il me rendait toujours visite à la cité universitaire de Vgayet, on a partagé pleins de souvenirs ensemble. On a milité pour la kabylie en participant ensemble à toutes les activités organisées par le MAK, c’est un militant sincère et engagé .

Il n’était pas trop connu par les autres militants car il vivait à alger, et aussi il aimait voyager au Maroc où il a plein d’amis berbèristes . Djamel Azaim est un orphelin, il a perdu son père et c’est lui qui a pris en charge sa famille.

Ce militant se trouve dans la prison Algérienne depuis son arrestation à Melania alors qu’il était de retour du Maroc .

Toutes nos pensées à toi notre frère Djamel, ta famille est la nôtre aussi toute la kabylie est derrière toi. Vivement le jour où tu retrouvera ta liberté pour rejoindre ta famille.

Afelah Aqvayli

SIWEL 201220 JAN 21