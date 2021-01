RENCONTRE ENTRE LE PRÉSIDENT DE L’ANAVAD FERHAT MEHENNI ET LE SÉNATEUR FRANÇAIS RICHARD YUNG

PARIS (SIWEL) — Le président de l’Anavad, M. Ferhat Mehenni, a été reçu par le sénateur indépendant, Monsieur Richard Yung, le mardi 19 janvier 2021 à 17h. C’est dans le salon Victor Hugo du Sénat que l’entretien a eu lieu pendant une heure durant laquelle le président du Gouvernement Provisoire Kabyle a exposé les raisons qui motivent l’aspiration du peuple kabyle à son indépendance.

La situation des droits humains de même que l’état économique, social et cultuel de la Kabylie ont été largement abordés lors de cette rencontre.

Monsieur le Sénateur qui a pris note de l’ensemble des éléments exposés, a aussi reçu le Mémorandum d’autodétermination de la Kabylie remis à l’ONU en date du 28/09/2017 ainsi qu’un dossier relatif aux détentions arbitraires et harcèlements dont font l’objet les militants indépendantistes kabyles et leurs familles. À l’écoute de son invité, Le sénateur Yung, par ailleurs membre de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées et membre de la commission des affaires européennes, a promis d’en parler autour de lui.

Un horizon d’amitié franco-kabyle se dessine chaque jour un peu plus.

Exil, le mardi 19 janvier 2021

Aksel AMEZIANE

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

SIWEL 201330 JAN 21