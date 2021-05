KABYLIE (SIWEL) — Si nous avions réuni toutes les forces vives de la diaspora (celles qui ont adhéré à l’initiative) et organisé le rassemblement « Touche pas à ma Kabylie », c’est parce que nous avons vu venir le danger et nous avons tenté de l’anticiper. Si l’évènement est réussi, c’est parce que toutes ces forces ont partagé la même lecture du contexte et le même soucis du devenir de la Kabylie, cible d’un pouvoir aveugle, assassin, dictateur et militaire.

Aujourd’hui, c’est devenu une réalité. Le MAK a été classé par le pouvoir comme « organisation terroriste ». Sept de ses militants pacifiques ont été placés sous mandat de dépôt pour des accusations de l’ordre du « criminel », ce qui est très grave. Et l’avenir peut être plus dure et plus sombre, car le pouvoir peut utiliser cette carte de « terrorisme du MAK » pour tout faire et tout justifier. La raison pour laquelle, il est plus qu’urgent que toutes les forces vives, organisations, mouvements, personnalités, militant.e.s, en Kabylie où ailleurs, soucieux.ses de l’avenir de la Kabylie et du devenir de ses habitants et ses militant.e.s, de se rassembler et de s’unir car l’avenir est incertain avec ce pouvoir criminel. Nous refusons toute déstabilisation de la Kabylie et nous dénonçons la répression, les poursuites judiciaires et l’emprisonnement des militant.e.s pacifiques du MAK, du Mouvement populaire ou autres. Ce rassemblement doit être le reflet de la diversité politique en Kabylie, celui de l’ouverture et la lutte pacifique autour du même objectif : Faire face à la tyrannie du pouvoir et ses plans plans machiavéliques en Kabylie. « Touche pas à ma Kabylie et aux militant.e.s pacifiques ».

Meziane Abane

SIWEL 261726 MAI 21