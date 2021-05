LE HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ALGÉRIE COLONIALE CLASSE LE MAK ET RACHAD COMME ORGANISATIONS TERRORISTES

KABYLIE (SIWEL) — Le Haut conseil de sécurité classe le MAK et Rachad comme “organisations terroristes”. Si la première affirmation est aussi grotesque que mensongère, la seconde est aussi vraie que vérifiable puisque les maquis du FIS et du GIA, ancêtres de Rachad ont été bel et bien fomentés par les services algériens pour se débarrasser de l’intelligentsia kabyle. Une fois la sale besogne accomplie, le régime à passé l’éponge sur sa liste de crimes longue de 200 000 noms.

Il y a donc incontestablement des organisations terroristes en Algérie que tous les gouvernements du monde connaissent. Elles s’appellent Ministère de l’attaque nationale, DRS, FIS, RACHAD, Ministère de l’intérieur. Leurs chefs sont Abou Chengriha, Abou Toufik, Abou Madani, Abou Zitout, Abou Docteur la mort, Abou Nezzar ou Abou Djezzar. La liste est encore longue de ces monstres que l’Algérie protège et couve comme la louve couve sa portée de prédateurs.

La liste des crimes de ces groupes terroristes est énorme: 126 jeunes kabyles, Tahar Djaout, Smail Yefsah, Katia Bengana, Said Mekbel, Rachid Tigziri, Nabila Djahnine pour ne citer que ceux-là.

Je mets au défi le régime terroriste algérien de citer le moindre acte terroriste dont le MAK se serait rendu coupable depuis sa création en 2001.

Il n’y en a pas et il n’en trouvera ni aujourd’hui ni demain, car les kabyles sont dans leur droit, un droit consacré par la légalité internationale. De ce fait, les kabyles n’ont pas besoin de compenser un quelconque défaut d’arguments par la hauteur des cris de guerre et de l’explosion des bombes.

Le temps travaille pour la kabylie, mais les jours de la junte algérienne sont comptés. C’est pourquoi elle se débat dans sa fange comme une bête blessée et crie haro sur tout kabyle qui bouge en présentant, dans un scénario pathétique et décousu, une association contre-nature Rashad-MAK espérant tromper son monde alors qu’elle est la première à ne pas y croire.

L’histoire s’accélère et personne ne pourra se mettre au travers de notre chemin. La kabylie vaincra!

Mohnslimane

SIWEL 262216 MAI 21