COMMUNIQUÉ DE L’ANAVAD : REPORT DE LA GRÈVE GÉNÉRALE, ANNONCE IMMINENTE D’UNE NOUVELLE DATE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE



ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

TASELWIT

PRÉSIDENCE

COMMUNIQUÉ

Après concertation avec les nombreux partenaires solidaires de l’appel à la grève générale en Kabylie pour le jeudi 27 mai 2021, le président de l’Anavad, Ferhat Mehenni, a décidé de suspendre cette initiative pour une date qui sera annoncée de manière imminente.

Le nombre sans cesse grandissant d’organisations et de personnalités qui ont soutenu et qui continuent de soutenir cet appel au nom de l’intérêt suprême de la Kabylie nécessite une concertation plus approfondie pour faire de cette grève une riposte forte et sans appel face aux intimidations du régime algérien.

La Kabylie n’abdiquera pas. Elle restera debout malgré les plans machiavéliques visant à l’anéantir.

Vive la Kabylie libre et indépendante

Aksel Ameziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

Le 26/05/2021

SIWEL 262155 MAI 21