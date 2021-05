TOUCHEZ PAS À NOTRE KABYLIE !

KABYLIE (SIWEL) — Le pouvoir schizophrène et nuisible d’Alger a jeté l’anathème sur le MAK. Il a décrété que ce mouvement démocratique et ouvert est une organisation terroriste. Or, le MAK, et jusqu’à preuve du contraire, n’a jamais appelé à prendre les armes. Ses seuls armements sont idéologiques, pacifiques et pragmatiques. Nous pouvons évidemment les partager ou non. Il en est de même pour les autres organisations autonomistes ou indépendantistes Kabyles.

Personnellement, je soutiens fraternellement toute velléité ou toute évolution qui permettrait de nous sortir du fatras arabo-islamiste. Il faudrait aussi nous soustraire du « mouvementisme » qui consiste à demander au pouvoir-sangsue de partir. En fait, ce pouvoir est à dégommer dans la rue par l’action politique et pacifique.

Entre Kabyles, nous avons le devoir de débattre. Nous sommes assurément sur des tactiques ou stratégies différentes. Nous avons cette chance Kabyle de pouvoir discuter posément… Les militants du MAK sont nos frères ; les militantes du MAK sont nos sœurs.

Toutes et tous, préservons, dans la solidarité et la connivence, notre Kabylie !

Gérard Lamari

SIWEL 261403 MAI 21