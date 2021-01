SLIMANE AZEM LEƐNAYA N TEQBAYLIT

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Zrin tura 38 iseggasen ɣef asmi iɣ yeǧǧa unazur -nneɣ Sliman Azem. Maca ulamma yunnag , ixef-is , ṣṣut-is, isem-is werǧin texren deg allaɣen n leqbayel i t-yettɛuzzun acku ɛaqlen deg-s ṛṛiḥa n teqbaylit, udem n tnaslit, tiɣri n tjadit.

Yenna umedyaz deg awal-is :

Ur yemmut lḥaq

Xas iɣab ar d-ad yuɣal

Ass-n ad iṭerḍeq

As yekkes i znad ucakkal

Lbaṭṭel ad ifalaq

Ad yeɣbu ur d yettuɣal

Sliman Azem

Aεni zemren a teɣbun?

Sked acu ur as-xedmen

Akken leḥbab at ttun

Yezdaɣ deg ulawen

I syen-nni anwa ar t-yenfun?

Wid yenwan bḍeun tasa d wayen turrew, xelṭen deg leḥsab-nsen. Wid yenwan ad mḥun later-is deg akal-is tefɣa-sen tirga mxelfa imi ass-a krend iɛerḍiyen, at nnif akke dteqbaylit akken ad ɛiwden aslaɣ i waxxam-is deg Agni Gaɣran. Tadukli tadelsant “ Terwa n da Sliman” tbegsed ɣer yiseɣ akken a tesfeḍ lbaṭṭel n-iseggasen yezrin ad yuɣal leqrar i yizem n tiza ( am akkan is yenna Matoub Lounes) deg akal-is. I tikelt tamazwarut Da Sliman as-id tuɣal tansa ɣer taddart-is, tin akken ɣef yecwed wul-is teɣzi n tudert.

Acku mi kfant tuzmiwin, mi yemmundel ṣṣwab, mi yecceg lebɣi , mi yeɛreq ubrid, mi teskucber tidmi ɣef yiman-is, yettɣimi-d wamraḥ d lxali. Allen yettḥekkiren nnig n tayugin n yilem,nnig usigna n ṭṭlam, nnig n tneẓrufin yesburren tugdi, zṛant ɣef wacu i ttnadint:

Ttnadint lasel.

Iɣemɣumen yedlen aqqaren n yiṭij , ulaqrar ad fsin, imi tafat d-awezɣi a tt-yekbel ufus. Taɣect, werǧin yefkan tamugent i tsusmi, xas tebeḥbeḥ, tezga tessawel i win izemren ad iniwel imeslayen yellan d-ddwa ḥellu i wul inedfen deg wakken hamjen deg-s yisɣan yesmenyafen amurḍus ɣef lbenna n tiẓeḍt . Acku iman n weɣref tezra acu yesuttur.

Tesuttur tidet!

Xas qesḥen iseggasen, xas mačči d –izli n-leɛtab i tɛebba ṛṛuḥ deg abrid yettawin ixef ɣer wanda yezdeɣ yinekiw-ines, azeṭṭa deg neger ulman n tira , neger-iten s teqbaylit. Seg imi id nelli allen-nneɣ , Slimane Azem simmal isefeḍ ɣef tamuɣli-nneɣ timursaḍ , s wawalen -is yebnan s lqis , simmal idehin ulawen-nneɣ akked tasiwin nneɣ s-isefra-s yellan d lliqa n tmusni i wallaɣ yefuden tafat. Da Slimane Azem yefkad isefra, isefra yesmirjiḥen gar ifurkawen n lebɣi, yettleqqimen tigusa n ṣṣwab ɣef useklu n tikerkas zerɛen yihayaden deg ɛarqub n tamagit-nneɣ. Di ccew yal aqbayli iwala udem-is deg ayen id yenna mmi-s n Wagni Yeɣran. Acku aɣref yeẓra acu is ukren lesnin:

Ukren-as taqbaylit-is.

Atas id yellan n-userwat deg akal n Si Muhend U Mhend. Imeɛfan yeṭṭfen ṣṣrima n tmurt, zuzren amus ɣef akal id yurwen Ṭawes Amruc , Lmuhub Amruc, Faḍma n At Mansur, Malek Ouarry, Belɛid n At Ɛali, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Matoub Lounes, Tahar Djaout, Abed Elkrim Djaad… d waṭas nniḍen n yemyura akkd inaẓuren d yegrawliyen. Asmi yendekwal ṛruḥ ɣef tizelgi yellan , yuffa ziɣ leqmen imasasen iɣ-ihelken , ɣef tejra n leḥlu, tikerkas akked leɛyub. Di ccew nuffa ziɣen yewwet yiɣisi deg ikufan deg yenejmaɛ waktay-nneɣ akked wadif n timmadit-nneɣ. Nuffa ziɣ nedqen yenzizen ɣef yimenduyar yettawin ṣṣda n wacu nella d wamek nebɣa a nilli. Acku agdud yezṛa acu yebɣa:

Yebɣa timllit akked yiman-is.

Nellid allen-nneɣ, nwala amek id yeɣli sxeḍ ɣef urtan ẓẓan lejdud d timeɣrusin yellan d lumayer n yidles-nneṣ, n nekwa nneɣ. Wid iɣ-iɣulen seg tudert am akken i-tt-yegzi yiman-nneɣ, ssan-tt d-asenan, d-azegduf, d-iderna yeɛqren ur d nettawi iguma. Lebɣi-nsen a neknu , a nefk annuz , yerna a nels taqendurt tajentaḍ iɣ-id xaden. Slimane Azem yella-asen d-ugur imi am akken is yenna Matoub: Ɛami Slimane aɛzizen/ isem-is ɣer medden/ d-itij mi ara ad yebru i nnur-is/ yessekay widen yeṭṭesen/akken ad fiqqen / d lmeḥna id yebdan tikli-s. aɣref aqbayli deg leɛmer yettu lbaz id irebba wadrar n nnif , acku yuffa ɣer-s ayen yehwaj:

Ayen yeḥwaj d nekwa-ines.

Zrin iseggasen , maca adlis ɣef ssan isefra yezdin iman ɣer yixef-is, werǧin yulli-t uɣebar n tatut. Tadwet teččur d lliqa yettuɣalen d lmidad inesxen ɣef tewrqin n tudert-nneɣ tidet n umedyaz, tidet n-wagdud, imi awal n umedyz d-awal n yellu. Si tsuta ɣer tayaḍ isem n Da Sliman yettazzel deg yelsawen, ɣer ṛṛida awal ɣer wayeḍ nsel imdanen mi id ttawin tifyar-is d-anzi, qqaren : am akken is yenna Slimane Azem deg awal-is. Deg aya da Slimane Azem icetled deg tara n Yusef Uqasi, Si Muḥend Umhend, Ccix Muḥend U Lhusin. Imi ta ra tetebaɛ lasel, Seg uzar n da Slimane id wwin imɣi imedyazen-ènneɣ amiranen am Lounis Ait Mengulelt, Matoub Lounes, Ferhat Mhenni, Ben Mohamed, Ahmed Lahlou….d waṭas nniḍen.

Leqbayel ma yella sullen isem n Slimane Azem ɣer tqacuct , annect-a ur yelli s ugacur, acku uffan ɣer-s ayen ḥamlen.

Hamlen taqbaylit-nsen.

Ass-a zzman yedṣa ɣef wid iɣ budden lmut. Ass-a zzman yeḍsa ɣef wid yenwan ad ɣbun isem n da Slimane. Arraw-is , wid id teǧǧa tasa-s, begsen as id rran ttar. Lemqam-is d- axxam-is, axxam-is di taddart-is. Slimane Azem yegren tiɣri i Si Muhend U Mhend akken ad yuɣal ad yecnu ɣef widen yettrun, deg amkan anda yettili, yedfi s terwa n leqbayel yesnen ad rran tisemɣert i wid i ten-ismeɣren gar leǧnas si tama gar wallen-nsen si tama nniḍen. Izumal ara yillin deg Agni Yeɣran ass n 28 deg yanayer akken ad sersen aẓru amenzu n -usllali n waxxam n Slimane Azem, gar-asen ad yilli ṛṛuḥ-is acku:

Rruḥ n Slimane Azem d taqbaylit. Ɣef aya deg irebbi-s i tezuzun teqbaylit.

H@S

SIWEL 281020 JAN 21