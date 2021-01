RÉPRESSION SAUVAGE À VGAYET – LA MAMAN ET LA SŒUR DE SYPHAX AT MHAND KIDNAPPÉES PAR LA POLICE COLONIALE SONT INTROUVABLES EN CE MOMENT

VGAYET (SIWEL) — À la suite de la répression sauvage qui a eu lieu ce matin jeudi 28 janvier 2021 à Vgayet, la maman et la sœur du militant Syphax At Mhand, kidnappées et séquestrées par la police coloniale algérienne, sont introuvables en ce moment, ni dans les commissariats, ni au tribunal, ni dans les hôpitaux de la ville.

Elles ont été arrêtées devant leur fils et frère Syphax, en train d’être tabassé et gravement blessé par une meute de policiers algériens enragés. La maman malade s’est même évanouie devant cette scène de sauvagerie policière.

Les militants arrêtés puis relâchés ont sillonné tous les lieux de séquestration pour les retrouver en vain. Même la police coloniale semble ne pas savoir leur lieu de séquestration.

Après la banalisation des arrestations, il y’a eu la banalisation des emprisonnements, et maintenant la banalisation du passage à tabac de nos femmes kabyles.

Il est demandé à tous les militants, militantes, et les citoyens Kabyles de la région, épris de liberté et de justice de se mobiliser et de se diriger immédiatement vers le commissariat de Vgayet pour exiger la libération de la maman et sœur de Syphax, et les arracher des griffes coloniales.

VIVE LA KABYLIE LIBRE ET INDÉPENDANTE

À BAS L’ALGÉRIE COLONIALE

SIWEL 281300 JAN 21