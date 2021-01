LA KABYLIE EN PROCES !

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Demain, le 28 Janvier 2021, le procès de plusieurs militants politiques indépendantistes et de d’autres tendances politiques, des manifestants du hirak et de d’autres rassemblements ou actions qui remontent à des années.

L’Etat algérien règle ses comptes avec les Kabyles.

Aujourd’hui, c’est le militantisme qui est remis en cause, demain, c’est les droits démocratiques et identitaires qui vont disparaitre et tout Kabyle aura à regretter ce jour de n’avoir pas su et pu défendre les militants qui se sacrifient pour l’intérêt de tous.

Mira Moknache

SIWEL 272210 JAN 21