Russie : La Kabylie à l’honneur dans une prestigieuse université

MOSCOU (SIWEL) — L’Université Fédérale de Kazan, l’une des dix universités les plus prestigieuses de Russie, fondée à Kazan en 1804, elle est la plus ancienne après celle de Moscou, a accueilli, jeudi 18/03/2021, une conférence-exposition sur le thème : « Histoire d’Algérie et Résistance Kabyle« .

Elle a été assurée par un brillant étudiant kabyle, Yuva Iftissen, qui a présenté le projet de la Kabylie pour son indépendance. Il a pu ainsi donner de nombreux détails sur le cheminement du peuple kabyle à travers l’histoire, toujours animé par sa soif de liberté et de souveraineté. Il a présenté l’Anay Aqvayli, le drapeau national kabyle, et l’Anavad, le Gouvernement Provisoire Kabyle en exil.

Malgré les restrictions sanitaires et les gestes barrières du moment, Yuva Iftissen a été suivi avec beaucoup d’intérêt par une appréciable assistance.

Tout le monde sait que la Russie demeure l’une des plus grandes puissances mondiales pour laquelle la géopolitique est toujours une dynamique qu’elle impulse et suit de très près.

La Kabylie qu’elle suit attentivement de loin, a toujours essayé de nouer des contacts diplomatiques avec les représentants du Kremlin.

Le conférencier a également présenté à l’assistance le dernier livre du président de l’Anavad, Mas Ferhat Mehenni, intitulé : « Kabylie, Mémorandum pour l’indépendance ».

SIWEL 201945 MAR 21