YETTBEDDIL MEJJIR CCETLA

Posted on : 20/03/2021 By
YETTBEDDIL MEJJIR CCETLA
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TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL)  — Tikli deg axmir mačči dayen isehlen ɣef iḍaṛṛen,  maca xas akken llan kra ( s lebɣi neɣ  s uḥazzez ) sbisiffen ɣef yixfawen-nsen aḥrured deg yir uccuḍ. Akka dɣa akked Samir Bouakouir  yiwen uɛaggal n-ukabar n tirni n-inemalyen,  id yesnulfan tagara-agi yiwen urar amaynut( deg ahat yuffa iman-is) tisusaf ɣer igenni.

Tagara-agi ( segmi adabu aẓẓayri iṣeffer i yimexfafen-is ad heggin iman-sen ɣef tifranin di 12/06/2021 ) yestuqet ulɣuten ama deg uẓeṭṭa( Facebook) ama anda nniḍen. Di tuẓma n yir awal, akked deg usendu n waman  yeffɣed ziɣ d-alɣuɣ.  Di regmat deg iman-is, seg-nnig-as ḥedd ur yelli.

Samir Bouakouir yebda agrireb, ɣer wanda ur ilaq-ara, s tukksa n ddnub i yisardasen yeṭṭfen zzmam n leḥkem di tmurt n lẓẓayer s ẓẓur akked cckama,  war ma tullid tezwaɣ udem-is. Xuḍi, xas win yexḍan tasertit, yeẓra telqay n-uɣunzu n Mass Ait Ahmed Hocine Mgal tasqamut taserdasent yellan ɣef uqqeru n yal taɣtest id yettnulfun di Lẓẓayer. Xudi, wid yesnan Mass Smir Bouakouir ẓran yak amek  asmi yella yedder uselway n FFS, tuɣit  seg imzwura is yekkaten dderz akked  teḥya. Meɛna ddunit teddewir, ass-a iswi ur yelli d-timeɣnest( ɣef tnemla, ɣef izerfan, ɣef tmaziɣt, ɣef taɣdemt)  imi ayen i t-yessazalen, i t-yettawin ɣer ugni n uqlileḥ : d ccihwa n ukersi. Ziɣ s tidet yezmer ad ibeddel ccetla majjir!

Taḥajurut ɣer tayaḍ, aɛaggal-agi, simmal irekked  ddaw iḍarren-is ilugan n yiseɣ akked lḥerma. Simmal yeseɣras  tiseɣliyin n-uḥezzeb, simmalyetthuddu iɣulad n leqder akked usehru.  Ass-a  yeṣṣawaḍ ulaɣer wannay amaziɣ yellan d-azamul n-inekiw n imaziɣen  meṛṛa si rrif alamma di rrif , ama di Lmaruk, Lẓẓayer, Libya neɣ Tunes. Deg ulɣu ines  anagaru  yerra-t ɣer ddaw uḍar-is. Deg awal-is  , Mass Samir Bouakouir yenna-tt-id war adari: nek ɣur-i ala senjaq  n Lẓẓayer s wacu steɛrifeɣ! A buh akka i d-taḥbubt id yeffɣen seg imi-s. Ahat Samir Bouakouir yekreh iman-is, yekreh liḥala-s yellan d teqbaylit, wagi d cɣel-is. Meɛna yettu yiwet n tamsalt : akken yebɣu yuǧǧwed taglimt nniḍen i yixef-is,  d-awezɣi  as ggan amkan ( yessarem) wid wuɣur yebɣa ad yeḥnunef. Acu kan mi id mmllalen izulalen( absurdities)  ttbedilen lewqat yettuɣal uqelmun ɣer iḍḍaren: SamirBouakouir yebɣa ad yesimen- iman-is : yezmer ad yeffeɣ ujgu deg umagraman!

Taɣenant testullus bab-is. Ttnefxa tettawid sekra i wallaɣ , tettara-t  yettamen tirga wuɣur i t-yezuɣer ṭṭmaɛ-is. Mass Samir Bouakouir yettwali iman-is deg tugna teɣelnawt ( personnalité nationale) tettraǧǧu  lumma akken a tt-yedhen s tmusni-s. Di lhejna ushetref deg yegger xnubren iḍaṛṛen-is , yenwa seg ugafa alama d-anẓul , seg umalu alama d-asamer iẓẓiriyen merra kkaten-as ccqer. Mačči d-izli i tezuzzun timukalaxit n yiman! Mass Samir Bouakouir yettu( acku yezzi aɛrur i teqbaylit)  anzi is yeqqaren: anwa ik-yegan ccan ay axeclaw  gar tuɣmas? Akka dɣa d wid yenwan lkanun deg reqqen tirgin n tikerkas-nsen ,yettawi azɣal alama d-anda zlant tibḥirin!

Tewɛer tiderɣelt n kra n yiqbayliyen. Ugin ad lemden seg temsirin id yewwi lweɛd di lǧǧera-s. Xudi amuli n  tidyanin n tafsut n imaziɣen akked tafsut taberkant ḥaḍru-t-id. Xudi asexnunes n-iqadacen iqbayliyen  n-udabu mazal ur tensi ara tugna-ines ( Ouyahiya, Ait Ferhat Ali….) deg allaɣen… meɛna akken yeqqar wanzi: yir serdun ur tettdeqim, yir asɣar ur tettleqim , yir aragza ahder neɣ qqim.

Akka i tadyant n  wid yebran i umanuɣ deg ayala-sen, yenwen ttalasen deg ayla n medden. Aḥlil daya!

H@S
SIWEL 202050 MAR 21