YETTBEDDIL MEJJIR CCETLA

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Tikli deg axmir mačči dayen isehlen ɣef iḍaṛṛen, maca xas akken llan kra ( s lebɣi neɣ s uḥazzez ) sbisiffen ɣef yixfawen-nsen aḥrured deg yir uccuḍ. Akka dɣa akked Samir Bouakouir yiwen uɛaggal n-ukabar n tirni n-inemalyen, id yesnulfan tagara-agi yiwen urar amaynut( deg ahat yuffa iman-is) tisusaf ɣer igenni.
Tagara-agi ( segmi adabu aẓẓayri iṣeffer i yimexfafen-is ad heggin iman-sen ɣef tifranin di 12/06/2021 ) yestuqet ulɣuten ama deg uẓeṭṭa( Facebook) ama anda nniḍen. Di tuẓma n yir awal, akked deg usendu n waman yeffɣed ziɣ d-alɣuɣ. Di regmat deg iman-is, seg-nnig-as ḥedd ur yelli.
Samir Bouakouir yebda agrireb, ɣer wanda ur ilaq-ara, s tukksa n ddnub i yisardasen yeṭṭfen zzmam n leḥkem di tmurt n lẓẓayer s ẓẓur akked cckama, war ma tullid tezwaɣ udem-is. Xuḍi, xas win yexḍan tasertit, yeẓra telqay n-uɣunzu n Mass Ait Ahmed Hocine Mgal tasqamut taserdasent yellan ɣef uqqeru n yal taɣtest id yettnulfun di Lẓẓayer. Xudi, wid yesnan Mass Smir Bouakouir ẓran yak amek asmi yella yedder uselway n FFS, tuɣit seg imzwura is yekkaten dderz akked teḥya. Meɛna ddunit teddewir, ass-a iswi ur yelli d-timeɣnest( ɣef tnemla, ɣef izerfan, ɣef tmaziɣt, ɣef taɣdemt) imi ayen i t-yessazalen, i t-yettawin ɣer ugni n uqlileḥ : d ccihwa n ukersi. Ziɣ s tidet yezmer ad ibeddel ccetla majjir!
Taḥajurut ɣer tayaḍ, aɛaggal-agi, simmal irekked ddaw iḍarren-is ilugan n yiseɣ akked lḥerma. Simmal yeseɣras tiseɣliyin n-uḥezzeb, simmalyetthuddu iɣulad n leqder akked usehru. Ass-a yeṣṣawaḍ ulaɣer wannay amaziɣ yellan d-azamul n-inekiw n imaziɣen meṛṛa si rrif alamma di rrif , ama di Lmaruk, Lẓẓayer, Libya neɣ Tunes. Deg ulɣu ines anagaru yerra-t ɣer ddaw uḍar-is. Deg awal-is , Mass Samir Bouakouir yenna-tt-id war adari: nek ɣur-i ala senjaq n Lẓẓayer s wacu steɛrifeɣ! A buh akka i d-taḥbubt id yeffɣen seg imi-s. Ahat Samir Bouakouir yekreh iman-is, yekreh liḥala-s yellan d teqbaylit, wagi d cɣel-is. Meɛna yettu yiwet n tamsalt : akken yebɣu yuǧǧwed taglimt nniḍen i yixef-is, d-awezɣi as ggan amkan ( yessarem) wid wuɣur yebɣa ad yeḥnunef. Acu kan mi id mmllalen izulalen( absurdities) ttbedilen lewqat yettuɣal uqelmun ɣer iḍḍaren: SamirBouakouir yebɣa ad yesimen- iman-is : yezmer ad yeffeɣ ujgu deg umagraman!
Taɣenant testullus bab-is. Ttnefxa tettawid sekra i wallaɣ , tettara-t yettamen tirga wuɣur i t-yezuɣer ṭṭmaɛ-is. Mass Samir Bouakouir yettwali iman-is deg tugna teɣelnawt ( personnalité nationale) tettraǧǧu lumma akken a tt-yedhen s tmusni-s. Di lhejna ushetref deg yegger xnubren iḍaṛṛen-is , yenwa seg ugafa alama d-anẓul , seg umalu alama d-asamer iẓẓiriyen merra kkaten-as ccqer. Mačči d-izli i tezuzzun timukalaxit n yiman! Mass Samir Bouakouir yettu( acku yezzi aɛrur i teqbaylit) anzi is yeqqaren: anwa ik-yegan ccan ay axeclaw gar tuɣmas? Akka dɣa d wid yenwan lkanun deg reqqen tirgin n tikerkas-nsen ,yettawi azɣal alama d-anda zlant tibḥirin!
Tewɛer tiderɣelt n kra n yiqbayliyen. Ugin ad lemden seg temsirin id yewwi lweɛd di lǧǧera-s. Xudi amuli n tidyanin n tafsut n imaziɣen akked tafsut taberkant ḥaḍru-t-id. Xudi asexnunes n-iqadacen iqbayliyen n-udabu mazal ur tensi ara tugna-ines ( Ouyahiya, Ait Ferhat Ali….) deg allaɣen… meɛna akken yeqqar wanzi: yir serdun ur tettdeqim, yir asɣar ur tettleqim , yir aragza ahder neɣ qqim.
Akka i tadyant n wid yebran i umanuɣ deg ayala-sen, yenwen ttalasen deg ayla n medden. Aḥlil daya!
H@S
SIWEL 202050 MAR 21