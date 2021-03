RENCONTRE AVEC MONSIEUR KENNETH MAYERS,  UN HAUT RESPONSABLE D’AMNESTY INTERNATIONAL USA (THE CHAIR OF THE NORTH AFRICA COORDINATION GROUP OF AMNESTY INTERNATIONAL USA) 

USA (SIWEL) — Hier, 20 mars 2021 à 14h, une rencontre a eu lieu à New Jersey aux Etats-Unis avec un haut responsable d’Amnesty International-USA. Étaient invités à participer à cette réunion, les membres de l’association Tiwiza USA, Karima At messaoud, Amor Nouri, Hsen Larbi, Slimane Y. et Murad At Lwennas.



Les discussions et échanges ont porté sur les détentions arbitraires et abusives de Lounès Hamzi, Djamel Azaïm et Yacine Mebarki et plus généralement sur les intimidations et agressions du pouvoir algérien envers les Kabyles, en particulier les militants du MAK ainsi que la liberté de culte systématiquement bafouée.

Monsieur Kenneth Mayers a écouté attentivement l’exposé de la situation d’autant plus qu’il connaît déjà la Kabylie qu’il avait visitée en 1991.



Signé :

Murad At Lwennas

Militant du MAK

Militant des droits humains, Amnesty international USA

New Jersey (USA)

20-03-2021

