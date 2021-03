RANDONNÉE PÉDESTRE AIT ZIKKI- TIMZEGUIDA-AIT SALAH (BOUZGUENE)

KABYLIE (SIWEL) — Les randonneurs du Sahel et les randonneurs du Djurdjura ont organisé conjointement une randonnée inoubliable vers le plus haut sommet de l’Akfadou, Timzeguida 1652 m.

Une randonnée qui a été sous une situation climatique extrême (neige, vent, pluie, brouillard) Notre bus nous a déposés à Ait Zikki qui dépend administrativement de la sous-préfecture de Bouzguene préfecture de Tizi Ouzou après avoir passé par les localités suivantes: Melbou, Souk El Tenine, Aokas, Tichy, Boukhelifa, Tala Hamza, Bgayet, Oued Ghir, El Kseur, Sidi Aich, Ighzer Amokrane, Ait Zikki.

Un plaisir toujours de sillonner les différentes contrées de kabylie.

Je me souviens aussi des villages suivants : Ifri où le congrès de la Soummam a eu lieu, le village Elma, … Nos guides du jour Romain Remid et Smail Bellabes nous ont accueillis chaleureusement au chef lieu de la commune d’Ait Zikki.

Romain Remind et Smail Bellabes sont les fondateurs des randonneurs du Djurdjura. Notre escapade a débuté du chef lieu de la commune de Ait Zikki vers le plus haut sommet de la région d’Akfadou , Timzeguida (1652 m)

Une sortie agréable sous la neige, la pluie, le vent en plein cœur de la sublime forêt d’Akfadou.

Des sensations indescriptibles !

Timzeguida, l’émerveillement !

L’objectif primordial des randonneurs fut d’atteindre le plus haut sommet d’Akfadou, Timzeguida. La joie était visible sur les visages de tous les amis de la nature. Certes le brouillard nous a pas permis de voir loin mais une sensation de bonheur nous a envahis.

Les hauteurs donnent une allégresse incroyable !

Le bonheur est sur les hauteurs.

Pause déjeuner sous la neige en plein forêt d’Akfadou

Après des moments agréables à Timzeguida, on a pas eu le choix, on devait quitter notre sommet mais cette fois-ci on a pris un autre chemin. À uelques kilomètres de marche, on a décidé de prendre une pause déjeuner, combien elle a été agréable ! On a pris nos déjeuners en plein cœur de la forêt d’Akfadou et sous la neige SVP! Des moments inoubliables !

On a repris notre chemin jusqu’à Ait Salah dans la commune de Bouzeguene où Lamine, le chauffeur de notre bus, nous attendait…

Une inoubliable randonnée

Vivement la prochaine

Hafit Zaouche

SIWEL 2121205 MAR 21