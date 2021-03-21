WID YEZNUZUYEN URFAN

Posted on : 22/03/2021 By
WID YEZNUZUYEN URFAN
Contributions Kabylie 

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Timetti tekcem deg yir tizrugin. Gar ihdumen id tewwi tisertit n-udabu amhersan, d ccedda s wacu id yegla unfafad covid19 , akked utihi asertan wuɣur tecceḍ tamurt n leqbayel, imdanen ur d-uffin ara anta tablaṭ ɣef ara senden. Igli isudd zdat tmuɣli-nsen, imi  tadɣert taqbaylit ta tjebed tayed  tkeref.

Akka dɣa , ɣef lexsas n tawilat  n temɛict yellan, ( lexsas uyefki nn zzit, leɣla n- uksum n uyaziḍ,  n serdin akked lxeḍra…) yenerna farruq gar watmaten izerɛan facal deg ulawen n yeqbayliyen a beɛda widen  mazal saramen ahat sswab ad yejbu  akken ad yenǧer abrid ɣer yimal yifen ass-a. Ulac taɣawsa yeṭṭfen amkan-is. Tadukli wuɣur ɛennan  yemdanen gar watmaten ( yecrek umenuɣ) yemyuɣalen d-icenga , tugi ad tannunet.  Asekud asertan ara yezdin gar tadɣert taqbaylit  , yugi ad yeflali. Annar asertan aqbayli yuɣal  d lluḥ ɣef bḍan ibawen.Yal yiwen anwa igli wuɣur yettmuqul.

Icerrig-agi,  ur yelli ara  d –amaynut. Yal tikelt deg ara id iban wabrid i-izmren  ad yawwi tamurt n leqbayel ɣer usagen n tilleli, ad illal iɣisi gar iɛagalen-is , ara inefden asenfaṛ-nni ɛabben nniqal. Aya neẓra-t yeḍra-d di 1963( tadyant n FFS) Anda werǧin yemǧazi Krim Belkacem netta d Ait Ahmed  Lhusin. Ɣer tagara xesren dissin yid-sen. Aya diɣen yella-d lawan n umussu adelsan( MCB)  imi yal tarbaɛt anta lǧiha wuɣur tamal, tama tettgala  s tazdukla ( communisme) tayed s  tasihrant( capitalism) , tarbaɛt nniḍen teṭṭef  deg umenuɣ adelsan. Ɣef tagara yensa umusu adelsan war ma yenǧer abrid war tuɣalin ɣer yimal n teqbaylit. Ula di  89 ahdum-agi n beṭṭu gar-nneɣ ur yekkis. Icerrig yekran gar ukabar i yidles akked tugdut ( RCD) akked ukabar n tirni n iɣalen inemalyen( FFS) ccwami-s urɛad  kkisen-t ɣer ṛṛida. Akka diɣen  deg tadyanin n tafsut taberkant:  d tiɛdawit -agi yellan gar sin ikabaren-nni,  id yewwin taruzi n-umusu n lɛrac.

Lemer id ak-terbih ay ul , tili annect-a n tucdiwin d tamsirt ara aɣ yeldin  allen ɣef anida i ten-tnuɣ nekkni s leqbayel. Xudi ɣef akka teddun wussan,  nugi a nelmed. Mazal ɣer ass-a n wussan tadɣert taqbaylit tettgala kan s waheq nekk. Wamma acimi zdat usbak-agi yuɣen timetti,  teguma ad tilli temlilit gar merra iɛgalen isertiyen id tefka tmurt n leqbayel akken ad awin askasi ɣef yimal n tmurt-nneɣ, ad mjazin ɣef yiwen yiswi ad ddun afus deg ufus akken ad dlun fell-as? Ayen nettwali ur yelli dayen yesefraḥen imi xas akka nuɣ-iten-t si yal tama, mazal nefraq, mazal s ddaw tit i nettmeyaxẓar amzun mačči d- atamaten. Yal wa sani yerra lewhi-s: yiwen yenwa  yezmer ad yesdefru ( laiciser) iẓẓiriyen , wayeḍ yenwa yezmer a sen- yekkes ddel id yesɣli fell-asen udabu, wayed lhem-is amek ara yettwafren deg tafranin, wayed yenwa iman-is d Zoro yezmer ad iqazem imeneselman( islamistes)weḥdes …ma d liḥala n tmurt n leqbayl  simmal treki: arraw-nneɣ simmal seqdacen taɛrabt deg abdil n teqbaylit, tinselmit temmeɣ ɣef tudrin, layas akked facal yekcem tiwaculin yettnaɣen ɣef telqimt ireglen yal-as. 

Ɣef umnar n-umuli wis tlatin n tefsut  n umusu n leɛrac  , leɣmam  n lḥir yugi ad  yenefsusi deg ulawen. Tignewt simmal tettibrik. D-asḥisef!

H@S
SIWEL 221020 MAR 21