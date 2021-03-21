WID YEZNUZUYEN URFAN

TAMURT TAQVAYLIT (SIWEL) — Timetti tekcem deg yir tizrugin. Gar ihdumen id tewwi tisertit n-udabu amhersan, d ccedda s wacu id yegla unfafad covid19 , akked utihi asertan wuɣur tecceḍ tamurt n leqbayel, imdanen ur d-uffin ara anta tablaṭ ɣef ara senden. Igli isudd zdat tmuɣli-nsen, imi tadɣert taqbaylit ta tjebed tayed tkeref.
Akka dɣa , ɣef lexsas n tawilat n temɛict yellan, ( lexsas uyefki nn zzit, leɣla n- uksum n uyaziḍ, n serdin akked lxeḍra…) yenerna farruq gar watmaten izerɛan facal deg ulawen n yeqbayliyen a beɛda widen mazal saramen ahat sswab ad yejbu akken ad yenǧer abrid ɣer yimal yifen ass-a. Ulac taɣawsa yeṭṭfen amkan-is. Tadukli wuɣur ɛennan yemdanen gar watmaten ( yecrek umenuɣ) yemyuɣalen d-icenga , tugi ad tannunet. Asekud asertan ara yezdin gar tadɣert taqbaylit , yugi ad yeflali. Annar asertan aqbayli yuɣal d lluḥ ɣef bḍan ibawen.Yal yiwen anwa igli wuɣur yettmuqul.
Icerrig-agi, ur yelli ara d –amaynut. Yal tikelt deg ara id iban wabrid i-izmren ad yawwi tamurt n leqbayel ɣer usagen n tilleli, ad illal iɣisi gar iɛagalen-is , ara inefden asenfaṛ-nni ɛabben nniqal. Aya neẓra-t yeḍra-d di 1963( tadyant n FFS) Anda werǧin yemǧazi Krim Belkacem netta d Ait Ahmed Lhusin. Ɣer tagara xesren dissin yid-sen. Aya diɣen yella-d lawan n umussu adelsan( MCB) imi yal tarbaɛt anta lǧiha wuɣur tamal, tama tettgala s tazdukla ( communisme) tayed s tasihrant( capitalism) , tarbaɛt nniḍen teṭṭef deg umenuɣ adelsan. Ɣef tagara yensa umusu adelsan war ma yenǧer abrid war tuɣalin ɣer yimal n teqbaylit. Ula di 89 ahdum-agi n beṭṭu gar-nneɣ ur yekkis. Icerrig yekran gar ukabar i yidles akked tugdut ( RCD) akked ukabar n tirni n iɣalen inemalyen( FFS) ccwami-s urɛad kkisen-t ɣer ṛṛida. Akka diɣen deg tadyanin n tafsut taberkant: d tiɛdawit -agi yellan gar sin ikabaren-nni, id yewwin taruzi n-umusu n lɛrac.
Lemer id ak-terbih ay ul , tili annect-a n tucdiwin d tamsirt ara aɣ yeldin allen ɣef anida i ten-tnuɣ nekkni s leqbayel. Xudi ɣef akka teddun wussan, nugi a nelmed. Mazal ɣer ass-a n wussan tadɣert taqbaylit tettgala kan s waheq nekk. Wamma acimi zdat usbak-agi yuɣen timetti, teguma ad tilli temlilit gar merra iɛgalen isertiyen id tefka tmurt n leqbayel akken ad awin askasi ɣef yimal n tmurt-nneɣ, ad mjazin ɣef yiwen yiswi ad ddun afus deg ufus akken ad dlun fell-as? Ayen nettwali ur yelli dayen yesefraḥen imi xas akka nuɣ-iten-t si yal tama, mazal nefraq, mazal s ddaw tit i nettmeyaxẓar amzun mačči d- atamaten. Yal wa sani yerra lewhi-s: yiwen yenwa yezmer ad yesdefru ( laiciser) iẓẓiriyen , wayeḍ yenwa yezmer a sen- yekkes ddel id yesɣli fell-asen udabu, wayed lhem-is amek ara yettwafren deg tafranin, wayed yenwa iman-is d Zoro yezmer ad iqazem imeneselman( islamistes)weḥdes …ma d liḥala n tmurt n leqbayl simmal treki: arraw-nneɣ simmal seqdacen taɛrabt deg abdil n teqbaylit, tinselmit temmeɣ ɣef tudrin, layas akked facal yekcem tiwaculin yettnaɣen ɣef telqimt ireglen yal-as.
Ɣef umnar n-umuli wis tlatin n tefsut n umusu n leɛrac , leɣmam n lḥir yugi ad yenefsusi deg ulawen. Tignewt simmal tettibrik. D-asḥisef!
H@S
SIWEL 221020 MAR 21