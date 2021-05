RASSEMBLEMENT UNITAIRE KABYLE À PARIS : LE PRÉSIDENT FERHAT MEHENNI REMERCIE LES ORGANISATEURS

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE



ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

TASELWIT

PRÉSIDENCE

Le président du MAK et de l’Anavad rend un vibrant hommage à toutes les organisations qui se sont coordonnées pour mettre en place le rassemblement de solidarité en faveur du MAK face aux accusations éhontées et infondées portées contre lui par le ministère algérien de la Défense. Nous sommes et resterons des pacifiques condamnant violence et terrorisme d’où qu’ils viennent.

Cette action collective a noué ou raffermi des liens de fraternité entre les différentes sensibilités politiques kabyles.

Il salue toutes les femmes et tous les hommes venus à la Place de la République pour exprimer leur fidélité et leur attachement à la cause de l’indépendance de la Kabylie.

Dans le respect de chaque obédience, cette réussite collective sera un jalon démocratique important dans la marche de notre peuple vers sa liberté.

Exil, le 02/05/2021

Ferhat Mehenni

