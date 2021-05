INSTALLATION DE LA SECTION MAK CHICAGO

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N YIQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COORDINATION AMÉRIQUE-DU-NORD

La coordination MAK Amérique-du-nord a procédé par visioconférence au renouvellement de la section MAK CHICAGO. Face aux nombreux défis et à l’élargissement de la famille du MAK, les militantes et militants réunis à Chicago ont pris conscience de l’importance de se restructurer et de se réorganiser afin de porter plus efficacement le projet de l’indépendance de la Kabylie dans la diaspora pour le peuple Kabyle.

L’assemblée d’installation a été tenue le 1e mai 2021, appelée par mas Azal Ifalene, présidée par mas Ammar Lakehal assisté par mas Reza Selhi. Après l’écoute de l’hymne national, les points suivants ont été présentés, débattus et votés : la constitution de la section sous le nom de Section MAK CHICAGO, l’adoption des statuts de la section et l’élection du bureau.

Le bureau est composé par : mas Azal Ifalene, mas Itri Aqvayli et de mas Bougie At Mellul, respectivement, président, secrétaire général et trésorier, tous d’anciens militants connus et respectés.

La section MAK CHICAGO s’est engagée à représenter, à promouvoir et à défendre les valeurs du MAK et le droit à l’autodétermination du peuple Kabyle.

Vous pouvez contacter la nouvelle section à :

Facebook: MAK Chicago, E-mail: amsdrar534@gmail.com

Vive le peuple Kabyle

Vive la Kabylie libre et indépendante

SIWEL 021023 MAI 21