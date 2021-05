LES KABYLES, PEUPLE DE PAIX

PARIS (SIWEL) — Un rassemblement qui s’est passé sans le moindre souci, ni dépassement. Les indépendantistes Kabyles, les braves militantes et militants du MAK sont un symbole de pacifisme, de paix et de loyauté vers notre chère Kabylie. Un exemple de tolérance, d’union et d’ouverture sur toute autre idéologie.

Un soutien remarquable envers le MAK, mais cela reste insuffisant, vu le poids qu’a notre projet, vu le fardeau lourd que nous portons, ce noble combat pour l’indépendance de la Kabylie.

Le meilleur soutien sera de se mettre face aux pratiques barbares du pouvoir corrompu d’alger, aux côtés des militantes et militants du MAK, en laissant le terrain au débat, en soutenant la liberté d’expression dans chaque village, chaque ville et chaque virage. Notre Kabylie mérite plus que le sacrifice de notre vie.

Laissons le peuple Kabyle décider pour son avenir, cassons les tabous ensemble et que chaqu’un de vous gardera son idéologie, et que la liberté d’expression gagne, et la liberté de notre Kabylie régnera haut dans les cieux de notre indépendance.

Vive la Kabylie libre, laïque et indépendante.

Vive le MAK.

