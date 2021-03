QUÉBEC (SIWEL) — En soutien aux militants politiques kabyles Lounès Hamzi, Djamel Azaïm et tous les détenus d’opinion, illégalement séquestrés par l’Algérie coloniale, un rassemblement de la communauté kabyle et des amis de la Kabylie a été organisé ce jeudi 04 mars 2021 entre midi et 13 heures devant le siège d’Amnesty International à Montréal sis au 50, Rue Sainte-Catherine Ouest Montréal (Québec) H2X 3V4.

SIWEL 041246 MAR 21