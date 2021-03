L’OMBRE DE RACHAD PLANE SUR LE MOUVEMENT DIT HIRAK À VGAYET

VGAYET (SIWEL) — L’emprise du mouvement islamiste Rachad sur les manifestations de Vgayet commence à devenir de plus en plus évidente après à peine deux semaines de la reprise des manifestations du mouvement dit Hirak, arrêtées depuis un an à cause du Covid 19. Ainsi, pendant la manifestation des étudiants, qui a eu lieu mardi dernier, des escarmouches, qui ont failli tourner à la violence, ont eu lieu entre étudiants pro Rachad, une organisation gérée de Londres par des résidus du FIS et des repentis terroristes, et des étudiants anti islamistes.

Cet accrochage s’est produit au moment où un groupe d’étudiants, de tendance rachadiste, est venu infliger l’ordre aux étudiants hirakistes de ne pas scander des slogans anti islamistes et anti Rachad tel que « les étudiants s’engagent, Rachad dégage » et « Ni État militaire ni État islamiste ». Refusant d’obéir aux ordres les étudiants anti islamistes ont reçu insultes et menaces de la part d’étudiants mandatés par le mouvement intégriste proche de l’organisation terroriste des frères musulmans turque. Après cet acte, dans un post publié sur sa page Facebook, l’un des membres de l’organisation terroriste précitée a accusé les étudiants anti islamistes de Vgayet d’être mandatés par le système.

Dans le même sillage, Khaled Thazaghart, l’ancien député du FFS et ancien animateur du MCB, a reconnu, dans une déclaration faite la semaine passée, que le hirak de Vgayet s’arabise et des gens œuvrent à empêcher toute expression en langue kabyle. « Dès qu’on commence à chanter des slogans en kabyle des voix s’élèvent pour nous noyer avec des chants en arabe », reconnait-il tout en avertissant contre l’avènement d’un autre système qui étouffera la langue kabyle comme c’est le cas sous le régime actuel. « Il est temps que les Kabyles hirakistes prennent conscience de la nature islamiste et anti kabyle de ce mouvement.

Ce hirak n’a rien fait en faveur des détenus du drapeau amazigh et de son interdiction et empêche de s’exprimer en kabyle dans les marches et maintenant il interdit des slogans anti islamistes en Kabylie », déclare Mourad, tout en souhaitant que les Kabyles luttent pour la construction de leur propre État kabyle loin de l’islamisme et l’arabisme que ce mouvement veut imposer.

Youva Amazigh

SIWEL 042130 MAR 21