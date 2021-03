MESSAGE DE CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT DE L’ANAVAD, FERHAT MEHENNI, À LA FAMILLE DU DR ALI OUBADI

Notre ami, le Dr Ali Ouabadi est parti sur la pointe des pieds. Un homme discret et dévoué aux causes justes de la Kabylie.

Je l’avais connu en 1973 à l’université d’Alger où il était étudiant et faisait partie du groupe appelé « Lazuq » créé pour participer au festival de la musique. Contrairement au Groupe Imazighen Imula qui avait fait ses présélections en Kabylie, « Lazuq » avait candidaté à Alger. avec Idir, Amar Mezdad et Abderrahmane Si Ahmed, ils avaient produit une prestation de très haut niveau et la télévision algérienne en était si séduite qu’elle en avait diffusé le passage à Blida. Si le racisme antikabyle n’avait pas sévi,il est évident que Lazuq aurait remporté le premier prix à la place d’Imazighen Imula qu’ils avaient renforcé après leur élimination à Alger.

Ouabadi avait une voix douce qui se confondait quelquefois avec le timbre d’Idir.

Devenu médecin, il soignait ma famille et je lui dois la circoncision de mes garçons.

Toujours discret, mais militant invétéré, c’était lui qui m’avait suggéré par le biais d’Azru Loukad de faire le 17/01/1994, à la fin de la marche que j’ai initiée au nom de la Coordination Nationale du MCB d’innover en faisant non pas une énième déclaration mais une proclamation . Et ce fut ainsi que du balcon de l’ancienne Mairie de Tizi-ouzou, avec à ma droite Cherif Kheddam et à ma gauche Taleb Rabah, je proclamai Tamazight langue nationale et officielle devant des centaines de milliers de personnes et dont, étrangement, nous ne retrouvâmes pas de trace importante dans les médias d’alors.

Ce fait d’histoire devait accéder à la lumière dont aimait à se protéger ce fils d’At Vuhini, un village situé à une poignée de kilomètres au dessus d’Azazga, Un village qui avait vu naître également Arezqi Lvacir le rebelle exécuté à Azazga et la chanteuse et comédienne Djamila.

Très affecté par cette perte, je présente à toute sa famille mes condoléances les plus attristées, ainsi que la reconnaissance de la Kabylie.

Signé : Ferhat Mehenni

le 05-03-2021

SIWEL 051000 MAR 21