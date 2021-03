LES ASSOCIATIONS KABYLES AU CANADA DÉNONCENT LA RÉPRESSION ET LE HARCÈLEMENT PERPÉTRÉS RÉGULIÈREMENT PAR LES FORCES DITES DE L’ORDRE ALGÉRIENNES À L’ENCONTRE DES KABYLES

COMMUNIQUÉ

ASSOCIATIONS KABYLES AU CANADA

Nous, associations de kabyles au Canada, constituées en associations à caractère culturel et civique, ne pouvons nous résoudre à rester silencieuses devant les exactions et actes gratuits perpétrés régulièrement par les forces dites de l’ordre algériennes à l’encontre des Kabyles qui ne commettent de crime que celui de revendiquer, d’affirmer identité kabyle, et de rejeter toute assimilation d’où qu’elle vienne.

Ainsi, ces derniers jours, une vague d’agressions, d’arrestations, de kidnappings d’emprisonnements, contrôles judiciaires et convocations devant les tribunaux s’abat sur des animateurs citoyens et politiques.

Parallèlement à cette violence, une campagne de « salafisation » de la Kabylie orchestrée par un pouvoir occulte, bat son plein par toute sorte de subterfuges manœuvres.

Par la même occasion, nous tenons à déplorer le silence observé par certains intellectuels, organisations kabyles et hommes politiques devant ce que subit la Kabylie, alors qu’ils se bousculent pour dénoncer à qui mieux mieux ce qui se passe ailleurs.

Enfin, nous lançons un appel aux Kabyles de rester pacifiques dans leur expression et de ne pas tomber dans le piège aussi machiavélique que grossier tendu par les fossoyeurs de notre identité millénaire dans le seul but de trouver arguments et justificatifs à leur barbarie.

Liberté aux détenus;

Vive la Kabylie.

CANADA, Le 03-03-2021

Signé :

Tassadit Ould Hamouda pour : Tafsut

Reza Selhi pour : Maison des Amoureux de la Kabylie

Mourad Itim pour : Centre Culturel Kabyle

Mourad Bekdache pour : Union des Kabyles du Canada

Rachid Bandou pour : Amitié Québec Kabylie

Kamel Serbouh pour : Centre Aqvayli de Montréal

SIWEL 041100 MAR 21