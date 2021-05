MONTRÉAL/CANADA (SIWEL) — À la lisière de ton territoire ancestral, les mauvaises herbes poussent abondamment. La haine est cultivée sur tes terres pour déchiqueter ton identité par des esprits coupables venus d’ailleurs. Lentement, ils savent que le vent fleurira le désespoir dans ton âme. Ils ont bâti des écoles et des mosquées pour que leur obscurité perce ta vision et te rendre lugubre et infâme.

Ils veulent t’éloigner de ta Kabylie et t’écarter de tes valeurs. Précautionneusement, ton histoire est falsifiée de part en part pour que ta mémoire soit complètement formatée. Ils te poussent à humer l’air de l’aliénation à travers leurs médias et leur discours fastidieux à la logique fallacieuse pour ne jamais déceler leur présence ennemie. De l’amour pour toi, ils n’en avaient guère, à travers cette conquête déguisée sous un slogan mensonger : une Algérie unie et indivisible.

Une Algérie dont ils se distinguent comme les seuls prédateurs, et le peuple est leur proie. Ils sont comme les animaux dans une jungle où les plus féroces dévorent les plus faibles. Ainsi, ils érigent le mal et l’injustice comme bases de leurs lois contre toi. L’arrestation de Lounes Hamzi et de Azaim Djamel Aqavyli est une preuve accablante que le régime illégitime algérien veut faire taire la Kabylie et soumettre le peuple kabyle.

D’un bond, le mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie entame une campagne de sensibilisation suite aux événements tragiques du Printemps Noir. Le MAK a d’abord revendiqué l’autonomie de la Kabylie pour reprendre le souffle, après que le régime colonial algérien a fauché l’âme à 128 citoyens kabyles, puis l’autodétermination pour mettre fin au sinistre destin réservé pour la Kabylie par la création de l’Algérie.

Une création qui a compromis l’avenir du peuple kabyle et qui a souillé sa mémoire tout au long de son histoire arrêtée à l’âge des croisades. Aussitôt, ils les ont présentées comme une délivrance, aussitôt, ils ont réduit la voix du peuple kabyle au silence pour l’achever par un gros juron et comme preuve sa probation de dormeur. Le peuple kabyle est devenu un abusé consentent, voire même un témoin oculaire qui soutient la crédibilité du mensonge algérien.

Heureusement que cette posture est défaillante et discréditée par l’histoire. La vérité est que l’Algérie est une création du colonialisme français.

Aujourd’hui, une lumière émane de quelques réverbères épargnés par l’amnésie orchestrée par le régime algérien pour montrer au peuple kabyle la voie de sa libération et lui éviter l’asservissement qui jonche le sol et le territoire de la Kabylie.

Dans un avenir proche, grâce à la vision de Ferhat Mehenni et les braves enfants de la Kabylie, cette patrie va devenir la terre de l’espoir et de la liberté. La Kabylie, un pays libre et indépendant.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Boualem Afir

