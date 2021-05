LE POUVOIR COLONIAL D’ALGER FIDÈLE À SES PRATIQUES BARBARES CONTRE LES MARCHEURS PACIFIQUES

KABYLIE (SIWEL) — Des centaines d’arrestations ont eu lieu à Tizi-Ouzou hier dans la marche hebdomadaire du vendredi, de la répression et sauvagerie gratuite contre les citoyens pacifiques venus des quatre coins de la dite localité, parmi ces citoyens arrêtés, y avait le militant » Walid Nekkiche » ex détenu dans les geôles du pouvoir fruste d’Alger, où il a subi une torture physique et moral, des mois de douleurs et de peine qui lui ont été gravés dans la mémoire par l’inhominalisme de ces bourreaux. Cela n’a jamais diminué la détermination de Walid, au contraire cela a hautement boosté son énergie et volonté de vaincre ces chasseurs de lumières, d’ailleurs ils le suive à ce jour, et veulent noyer son affaire à tout prix et la jeter à la corbeille.

« J’ai été emmené (kidnappé) vers une destination inconnue, pour me retrouver dans un bureau avec des enquêteurs, où j’ai refusé de répondre à toutes leurs questions, et j’ai refusé de signer un dossier que je ne pouvais pas examiner après m’avoir empêché de le faire. Quelqu’un m’avait dit moi que c’est un formulaire m’interdisant de sortir pour toute manifestation politique, mais moi, d’après ce que j’ai vu, ce n’est pas qu’un formulaire, mais un dossier de plusieurs pages /… » c’est ce qu’il a publié l’ex détenu sur son compte Facebook, de l’arbitraire et des gravissimes dépassement dans les droits de l’homme, c’est le quotidien de tous ces militants qui revendiquent leurs droits, c’est le vécu de nos militantes et militants qui luttent aussi pour la liberté de la Kabylie, et le droit de son peuple de vivre Kabylement.

Tellement il l’ont trouvé clean, aucun reproche, donc ils étaient obligé de lui coller une étiquette, lui faire monter un dossier lourd, avec quoi il sera juger dans leurs locaux d’injustice et de l’arbitraire, comme c’est le cas des dizaines de militantes et de militants du MAK qui à ce jour comparaissent en justice, et d’autres sous contrôle judiciaire, et sans oublier Lounes Hamzi incarcéré arbitrairement par la même manière et la même façon, et bien pire encore allant même à ne pas le laisser comparaître pour son instruction et le plonger dans sous mandat de dépôt.

Après avoir refuser de signer sur leurs papiers, Walid n’a été relâché qu’après deux heures de temps: » …ils ont reçu un appel comme s’il s’agissait d’un ordre (vous n’entendez que « OK monsieur »), j’ai été libéré après avoir été détenu pendant plus de deux heures dans un endroit inconnu, et j’ai été libéré sur l’autoroute devant la gare de Tizi Ouzou. » une autre preuve qui nous démontre le degré d’acharnement contre les Kabyles, une brutalité de ces forces de l’insécurité et du désordre serviteurs du colonialisme algérien.

Battons nous pacifiquement pour la Kabylie, arrêtons de croire en cette algerie qui a assassiné nos 128 martyrs, torturé nos mères et font souffrir nos familles pendant des années.

Protégeons la Kabylie contre leurs opérations d’antikabylisme, unissons nous afin d’éviter un autre génocide en Kabylie.

Massensen AYLIMAS

SIWEL 151240 MAI 21