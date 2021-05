LA SOLIDARITÉ SÉLECTIVE OU L’HUMANISME D’INTÉRÊTS, UNE RÉCUPÉRATION POLITIQUE ET UNE EXPLOITATION MACHIAVÉLIQUE

KABYLIE (SIWEL) — La solidarité dans la société, c’est l’union, la fraternité et la vie en paix avec ses prochains, nous avons tous vu cette solidarité sélective vis-à-vis des causes, le MAK dernièrement attaqué par le pouvoir radical d’Alger, qui a eu un soutien remarquable du peuple Kabyle de toutes les tendances politiques, mais qui reste insuffisant vu l’ampleur de la cause qu’est l’indépendance de la Kabylie, des Kabyles qui se sont faits agressés par les forces de l’insécurité et du désordre en 2019, mais malheureusement qui n’ont jamais eu de soutien de leurs soi-disant frères arabo-algériens, mais ces derniers n’ont pas hésités une seconde à exprimer leur totale solidarité avec le peuple Palestinien à chaque occasion, allant même à siffler leur hymne mensonger en solidarité avec la Palestine.

Cette solidarité sélective est malheureusement présente même dans tous les domaines, notre respectueux artiste » Ccix Daḥmani Belεid » qui a tant donné pour la culture Amaziɣ et la langue Kabyle plus spécialement, un artiste aux multiples talents qui a su comment conjuguer ses verbes, et bien placer ses mots fièrement en Kabyle, dans le temps où le dictateur » Buyledyen » condamne tout Kabyle parlant publiquement en sa langue maternelle, il était patriote et a combattu le terrorisme lorsque la majorité des gens pouvaient même pas franchir les portes de leurs maisons. Notre glorieux artiste Daḥmani Belεid, souffre depuis des mois dans l’hôpital de Tizi-Ouzou, une cagnotte en ligne pour l’aider https://www.onparticipe.fr/cagnottes/yDwlTfsK, afin d’une meilleure prise en charge à l’étranger, où au moins assurer les frais de son séjour à l’hôpital et les frais de ses soins, tandis que le pouvoir d’alger a fermé les yeux, aucun signe du ministère de la culture, ni des infrastructures coloniales locales, personne n’est venue en son aide, sauf ses amis artistes et ses fans qui l’ont pas laissés seuls durant ces semaines passées.

Par contre, nous étions témoins de la démarche rapide de prise en charge de » Salah Ougrout » un artiste arabe, qui était pris en charge totalement par le pouvoir d’alger en vitesse de lumière, en le transférant dans un avion médicalisé en destination de France.

De nombreux cas d’enfants malades sont signalés chaque jour qui nécessitent une prise en charge à l’étranger mais qui n’ont droit à aucune considération de la part des autorités, sinon des discours creux de la part de ces inhumains. Il en est ainsi le cas de notre grand chanteur Daḥmani Belεid qui risque de perdre la vie à tout moment faute de soins adéquats et de manque imminent de moyens. Son cas a été rapporté aux plus hautes autorités via Facebook et de multiples sites internet, mais aucune réponse n’est venue le rassurer ni sa famille et ses fans inquiets qui assistent, impuissants, à la dégradation de l’état de santé de leur idole qui souffre le martyre. L’image d’autres patients, enfants atteints de différents cancers circulent sur Facebook.

La photo de Daḥmani Belεid étant postée à côté de celle de l’acteur privilégié pour dire que tous les hommes et femmes ne sont pas égaux et ne sont pas logés à la même enseigne, sous le règne d’un pouvoir autoritaire et criminel.

Y a que l’indépendance de la Kabylie qui veillera sur ses enfants.

Lien de la cagnotte en ligne:

https://www.onparticipe.fr/cagnottes/yDwlTfsK

SIWEL 141552 MAI 21