PARLEMENT KABYLE – RELANCE DU PROJET DE LA CONSTITUTION KABYLE

KABYLIE (SIWEL) – La commission parlementaire de l’Imni aqvayli (Parlement Kabyle), en charge du projet de la constitution kabyle, s’est réunie ce samedi soir du 27 novembre 2021 pour une séance de travail portant sur le nouveau texte de la Constitution Kabyle, avec la participation des membres de l’Anavad en charge du même projet constitution au sein de l’exécutif.

Ce nouveau texte a été revu et corrigé par le président de l’Anavad, Mas Ferhat Mehenni, puis retransmis à la Présidence de l’Imni Aqvayli qui, à son tour, a saisi la Commission pour examen et amendement des articles proposés avant adoption en séance plénière dans un avenir proche. Le Parlement kabyle a classé le projet de la Constitution kabyle, parmi les projets de haute importance et d’une urgence extrême, avec un calendrier très serré.

Les membres de la Commission, conjointement avec les membres de l’Anavad, ont entamé l’examen du nouveau texte qui nécessitera encore quelques séances de travail avant son retour à la Présidence de l’Anavad.

Il est à mentionner que ce travail constitutionnel se fait avec l’aide et le support des membres de la société civile spécialistes et experts en droit constitutionnel.

