JUBA MALLA, UN AUTRE CITOYEN KABYLE VICTIME DE L’OPÉRATION ZÉRO KABYLE

KABYLIE (SIWEL) — La vague d’arrestations visant les militants et activistes Kabyles se poursuit toujours.

Le Kabyle Juba Malla a été victime de l’acharnement de l’état criminel algérien envers la Kabylie, un État aux abois qui trouve plaisir de voir nos valeureux citoyens et leurs familles en état de détresse. Juba est originaire d’Iɛeẓẓugen dans l’Ouest de Kabylie, il est militant engagé dans le combat démocratique, identitaire et humanitaire depuis de longues années.

Ce père de deux petits enfants a été arrêté arbitrairement la semaine passée à Ain El Turk à la ville d’Oran dans le Ouest d’Algérie par la gendarmerie coloniale algérienne. La presse algérienne qui agit au service de la junte militaire algérienne a traité Juba de tous les noms et l’a accusé de terrorisme, ce qui est complètement faux. Nous informons l’opinion publique Kabyle et internationale que Juba est plein de bonté et n’a aucun lien avec le terrorisme.

À bas le colonialisme algérien en Kabylie.

Liberté pour tous les détenus politiques Kabyles, injustement arrêtés et emprisonnés.

Que vive la Kabylie libre et indépendante.

SIWEL 272019 NOV2021