AT LEQSAR TUVIRET ( SIWEL) — Un climat de terreur s’est installé en début de soirée, hier à AT LEQSAR, où des altercations ont eu lieu entre citoyens et forces de l'(dés)ordre, on signale déjà une dizaine d’arrestations procédées par les forces coloniales algériennes.

Rien n’est dû ou laisser au hasard, tout est planifié contre la kabylie et son peuple.

SIWEL 300757 NOV 2021