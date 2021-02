MADJID AGGAD : UN MANDAT D’ARRÊT EST LANCÉ CONTRE L’HOMME DE PASSION, DE CONVICTION ET DE GÉNÉROSITÉ POUR LA KABYLIE

KABYLIE (SIWEL) — Militant infatigable et toujours soucieux de ses compatriotes Kabyles, Madjid AGGAD est un indépendantiste dans le cœur et dans l’âme. Il a su fédérer et construire une amitié et un respect autour de lui. Maintes fois harcelé par les islamistes et par le pouvoir colonial Algérien, il en est toujours sorti renforcé et convaincu de la légitimité de son combat face à l’histoire, à son peuple et aux futures générations Kabyles.

De source sûre, un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de Madjid AGGAD par le pouvoir colonial et raciste algérien. Un mandat d’arrêt bien caché par les autorités de l’injustice algérienne, lesquelles par leurs perfidies, omettent toujours de le transmettre et donc d’informer son destinataire, souhaitant ainsi le prendre par surprise.

C’est de cette manière bien rodée que agissent les forces du désordre algériennes. Les Instances du MAK et le Gouvernement Provisoire Kabyle mettent en garde les autorités algériennes contre toute atteinte à l’intégrité physique et morale de ce grand homme que seule la Kabylie sait enfanter.

Face à cette injustice, nous appelons le peuple Kabyle à être aux côtés de ce grand homme de conviction et de passion pour sa culture et sa patrie la Kabylie.

Nous appelons l’Aarch Imcheddalen, les citoyens de Saharidj, d’Imezdurar et de toute la région à actionner la légendaire laanaya ancestrale et faire échouer cette énième tentative de kidnapping d’un des nôtres, oh combien valeureux.

Madjid AGGAD est un homme généreux qui a toujours défendu les opprimés, maintenant c’est à nous d’être à ses côtés.

Tudert iw-ugdud Aqvayli. Tudert i timunent Taqvaylit.

Vive le peuple Kabyle. Vive l’indépendance de la Kabylie.

Saharij, le 21 février 2021

Ravah Guelid

SIWEL 220930 FEV 21