LA COORDINATION UNIVERSITAIRE DU MAK VGAYET APPELLE À UN RASSEMBLEMENT le 23-02-2021 AU CAMPUS TARGA UZEMMUR

COORDINATION UNIVERSITAIRE DU MAK VGAYET

Emprisonnement abusif et injuste, kidnapping de militants algériens et des indépendantistes kabyles, intensification de l’instrumentalisation béotienne et dévoyée de l’appareil judiciaire contre les militants(es) du MAK… sont, entre autres, les leviers discrétionnaires du moment de l’État colonial algérien qui ne fait que dévoiler l’ampleur de la panique qui l’envahit.

Croyant pouvoir venir à bout de l’engagement des uns et des autres, affolé, l’État colonial puise-t-il dans sa perversité et transforme ses tribunaux en machines odieuses où sont violés tous les pactes internationaux ratifiés par l’Algérie et où s’exerce au grand jour, un apartheid des plus sombres contre tout ce qui est kabyle. « Il n’y a pas point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice. » disait Montesquieu.

En effet et pour pérenniser son système tyrannique, l’État colonial d’Alger fait feu de tout bois et verse sans vergogne et plus que jamais dans la délinquance politique, la désinformation obscène, la bestialité policière et le dévergondage de la justice.

Nos militants(es) pacifiques qui sont d’une rare exemplarité politique et citoyenne, subissent de plein fouet ces procédés rétrogrades : rapts infâmes qui précèdent l’embastillement et sévices qu’on croyait n’être plus possibles de faire subir à des êtres humains, interpellations féroces qui n’épargnent même plus les enfants et les personnes âgées venus assister au jugement des leurs, et mise sous contrôle judiciaire des militants.

Pour éviter que cette escalade de la violence poltique ne se banalise, il est urgent de réagir en conséquence pour mettre en échec cette entreprise concentrationnaire qui cible la Kabylie et pour juguler ces pratiques antidémocratiques et ces atteintes intolérables aux droits les plus élémentaires de la personne humaine.

À cet effet, la Coordination universitaire du MAK–Vgayet, à travers ses militants(es), appelle la communauté universitaire à rejoindre massivement le rassemblement qui se tiendra au campus Targa Uzemmur, le mardi 23/02/2021, à partir de 13h. La Coordination universitaire du MAK–Vgayet réaffirme son engagement sans réserve dans la lutte d’indépendance à travers le droit du peuple kabyle à son autodétermination.

Ilit di ttiƐad

Ad yidir weΓṚef aqvayli d amunan d ilelli.

SIWEL 221330 FEV 21