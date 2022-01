L’UNION ET LA SOLIDARITÉ, NOUS LES AVIONS TÉTÉ DANS LES SEINS DE NOS MÈRES…

TIFRIT-AQVU (SIWEL) — Les citoyens et les militants de Tifrit à Aqvuu ont hissé récemment une banderole sur laquelle on peut lire » TIFRIT SOLIDAIRE AVEC SES ENFANTS ET TOUS LES DÉTENUS KABYLES » et on peut aussi distinguer les visages de neuf militants, en l’occurrence, Arezki Hidja, Jugurtha Benadjaoud, Zahir Ait Mansour, Mustapha Akkouche, Madjid AT Talev, Menad Maouche, Malek Boudjemaa, Djamel Djoudi et Toufik Larbes.Nous étions, nous sommes et nous serons toujours prêts pour défendre les nôtres.Pour la liberté, nous répondons toujours présent.

Liberté pour tous les détenus politiques Kabyles.

À bas le colonialisme algérien en Kabylie.

SIWEL 081012 JAN 2022