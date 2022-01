PARLEMENT KABYLE – PROJET DE LA CONSTITUTION KABYLE

Kabylie (SIWEL) – Hier soir Samedi 1er janvier 2022, après plusieurs réunions de travail consacrées à l’examen et amendement du texte du projet de la Constitution kabyle, la commission parlementaire du Parlement Kabyle, en charge du projet de la constitution kabyle, conjointement avec des membres de l’Anavad, vient de rendre le nouveau texte du projet de Constitution au Président de l’Anavad Mas Ferhat Mehenni.

Quelques réunions supplémentaires de travail seront organisées dans les jours à venir entre la Commission Parlementaire, des membres du Gouvernement Provisoire Kabyles et du Président Mas Ferhat Mehenni pour valider ces amendements en séance plénière d’Imni Aqvayli, avant de publier et soumettre au débat public la première Constitution de la Kabylie et du Peuple Kabyle.

SIWEL 022035 JAN 2022