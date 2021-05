KABYLIE (SIWEL) — 06 Octobre 2020 – 06 Mai 2021, ça fait exactement 07 mois depuis l’inculpation de mass Lwennas Ḥamzi président de la coordination régionale Ouest du MAK, emprisonné dans les geôles du pouvoir colonial d’alger, et c’est hier que venu la décision du tribunal de Sidi M-ḥamed pour l’instruction du dossier dans l’affaire de notre infatigable président, qu’est programmée pour le 10/05/2021 à 10 h du matin au niveau du pôle spécial près du tribunal de sidi Mhammed.

Et ce après de longs mois de mandat dépôt, qui ont engendrés de la tristesse, de l’inquiétude de sa famille, ses amis et toute la famille militante du MAK. Mais aussi une solidarité à part entière, un soutien remarquable par la mobilisation des citoyens de son village natal Illilan et Makouda, des rassemblements partout dans les quatre coins de la Kabylie, en présence de toutes les couleurs politique, qui se sont réunis tous pour un seul et unique objectif » Liberté pour Lounès !!! »

Soyons toutes et tous solidaires avec mass » Lounès Hamzi », emprisonné arbitrairement par le pouvoir barbare d’alger.

Lounes doit reprendre sa liberté au même titre que tous les autres détenus d’opinions.

Tlelli I Lounes Hamzi

SIWEL 070915 MAI 21