UN VRAI KABYLE QUI A BESOIN DE TOUT NOTRE SOUTIEN, DE NOTRE FORCE ET DE TOUTES NOS ÉNERGIES. UN VRAI KABYLE, DIGNE DE SON NOM LWENNAS COMME L’A PORTÉ NOTRE REBELLE DDA LWENNAS

KABYLIE (SIWEL) — Lounes Hamzi, ce brave jeune Kabyle, qui porte la kabylité, l’identité et l’amour de sa patrie dans les profondes profondeurs de son cœur, le mot combat qui coule dans ses veines, et la résistance ancrée sur son visage d’innocence.

Un ami, un frère, imbibé de sagesse, un responsable et président rempli de bravoure et de son sens de protecteur. Un véritable homme de principes et de dignité, qui était aux côtés de tous les militants et militantes et leurs familles, un infatigable qui n’a jamais connu le verbe refuser.

Lounes Ḥamzi a porté le lourd fardeau d’être à la tête de la coordination régionale Ouest du MAK-ANAVAD, un poste occupé auparavant par la lionne massa Rachida Ider, cette dame de courage qui a désigné Lounes Hamzi comme son conseiller lors de sa présidence.

Aujourd’hui mass Lwennas Ḥamzi n’a plus sa liberté, n’a plus aucun droit entre les griffes du pouvoir arbitraire d’Alger, laissant derrière lui sa mère, son père, sa famille et ses amis sous un choc, dans l’inquiétude infinie…

Lwennas qui était toujours derrière les opprimés, Lwennas qui a défendu sa langue, son identité, sa terre, ses racines et l’avenir de notre belle et chère Kabylie, est condamné pour l’amour de sa patrie ???

Devons-nous se taire ? Devons-nous croiser les bras, et que chacun y passe à son tour ? Devons-nous déclarer notre non appartenance à la Kabylie pour qu’on soit libre ?

Unisson nous, et crions haut et fort Timelli i Lwennas Ḥamzi … Liberté à Lounes Hamzi … Freedom For Lounes Hamzi. Dénonçons ces pratiques machiavéliques du pouvoir central d’Alger, soutenons nos militants et militantes harcelés par ce pouvoir maléfique, mafieux et autoritaire d’Alger. Disons BASTA !!! à ces chasseurs de lumière qui répriment toute voix de détresse, qui coupent toute main de secours, soyons une seule force, faisons face à ces inhumains, à ces exécutants des génocides, faisons face aux assassins de Tahar Djaout, Dda Lmulud, Matoub Lounes, Guermah Massinissa et la liste est longue… mettons terme à cette liste, laissons pas Lounes Hamzi demeurer dans les geôles de ces barbares, de ces semeurs d’insécurité et du désordre.

Tout Notre soutien pour notre frère Lwennas, tout notre soutien à nos militantes et militants.

Affus deg uffus, taεkemt ẓẓayen ad tifsus.

#Nekk_d_Lwennas_Ḥemzi

SIWEL 070923 MAI 21