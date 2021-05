LA SOLIDARITÉ S’EXPRIME EN PLUSIEURS FAÇONS ET EN PLUSIEURS MANIÈRES

KABYLIE (SIWEL) — Le terrain est bien ouvert pour toutes les volontés, il accueille toute personne qui voudra un bien pour la cause et l’avancement de n’importe quel projet. Prenant l’exemple de notre cause pour l’indépendance de la Kabylie, un projet digne du sacrifice de nos honorables militantes et glorieux militants, ces braves qui affrontent la barbarie d’un pouvoir criminel, qui combattent des matraques, des Tasers, des matraques et des armes, seulement avec leurs bagages intellectuel, avec un stylo et des feuilles remplies de leur sagesse, leur détermination, leur engagement et dévouement pour la cause et l’immense amour pour la Kabylie.

Ces héroïques femmes et hommes qui défendent notre patrie, notre nation et le droit de notre peuple pour décider de son sort par sa voix et sa seule volonté pour l’indépendance de la Kabylie, méritent tout notre respect, et d’autres qui croupissent dans les geôles du pouvoir colonial d’alger Lounes Hamzi Azaim Djamel Aqavyli condamnés pour l’amour de notre chère Kabylie, ces lumières méritent tous les prix de liberté, d’héroïsme et solidarité totale, allant même à sacrifier nos vies pour les leurs comme ils l’ont fait pour notre survie et pour le bien être de la Kabylie.

Je suis Lounes Hamzi, je suis Djamal Azaim, je suis toutes les militantes et militants du MAK, je suis tous ces opprimés, ces défenseurs des droits de l’homme réprimés par le pouvoir corrompu d’alger par biais de ses chiens exécutants.

Mettre vos photos sur nos profils, nos t-shirt, nos murs, et porter vos posters haut dans les cieux aux côtés de notre magnifique drapeau Kabyle nous est un grand honneur.

Solidaire avec vous mes sœurs et frères, vos photos portent vos visages innocents, vos visages nous sont chers, sont chers même à la Kabylie et à la cause noble et au combat que vous avez magistralement honoré.

Tilelli i #Lounes_Hamzi

Tilelli i #Djamal_Azaim

