LES MILITANTS PACIFIQUES DU MAK FACE AU POUVOIR COLONIAL D’ALGER QUI LES AGRESSE, LES RÉPRIME ET LES EMPRISONNE SANS CESSE

KABYLIE (SIWEL) — Après la déclaration du MDN et du HCS, relais du pouvoir autoritaire d’Alger, ceux-là mêmes qui ont eu le toupet, oui le toupet, de classer le MAK comme organisation terroriste, la cadence de leur répression avec son lot de violences inouïes a pris de l’ampleur contre les militantes et militants pacifiques de ce mouvement, sans oublier les attaques indignes contre le président du GPK, Mas Ferḥat Mhenni.

La dernière répression féroce en date, celle du 22 mai 2021 à Aqvu où de graves dépassements ont été enregistrés, ceux-ci allant même jusqu’à la violation de domicile de militants, et l’utilisation d’armes prohibées par l’ONU contre des citoyens pacifiques, en est une illustration terrible et implacable.

Aussi, dimanche 23 mai à Paris, place de Stalingrad, un autre incident du même genre, prenant sa source dans la haine de la kabylité et du refus des Kabyles à l’abandonner pour l’identité arabe, a eu lieu.

Apparemment, cela serait un crime de se rassembler pour rendre hommage à Massin Uharun, figure hautement symbolique du combat kabyle, un homme d’une grande sagesse et intelligence, sans oublier bien sûr la détestation de nombreux Algériens de Mas Ferḥat Mhenni ainsi que les makistes qu’il ne faudrait surtout pas soutenir, sans quoi nous pourrions être traités de tous les noms. Selon ces dictateurs en herbe, nos militants pacifiques classés comme terroristes, arrêtés arbitrairement pour certains et devant comparaître le 24 mai 2021 devant le procureur de l’injustice algérienne à Vgayet, ne méritent pas qu’on les soutienne. Mais honneur et fierté, une présence importante de militants du MAK et de citoyens kabyles ont répondu favorablement à l’appel de la coordination MAK île de France en collaboration avec le GPK, pour soutenir et montrer à la face du monde notre détermination et notre refus de plier devant l’infamie de la situation que nous vivons, celle de la répression innommable d’un système voulant imposer ses choix idéologiques contre tout un peuple.

Bien sûr, cette forte présence n’a pas plu au pouvoir colonial d’Alger et c’est tant mieux !

Les scélérats, les imposteurs du pouvoir algérien, comme à leur habitude, n’ont eu qu’à actionner un de leurs serviteurs zélés pour perturber le rassemblement des Kabyles à Paris. Un homme au volant de sa fourgonnette n’a pas hésité à foncer sur les familles, personnes âgées, enfants, jeunes venus assister au rassemblement, dans le but évident de les écraser. Cet individu a été finalement neutralisé par la police française présente sur les lieux. Il s’agit d’un algérianiste venu assister aux pseudo-rassemblements du Hirak, et qui a profité de l’occasion pour satisfaire et exécuter les ordres de ses maîtres d’El Mouradia.

Monsieur Aksel Bellabasi, membre du GPK, a été blessé lors des altercations avec ces croyants du mythe algérien, il a été directement transféré à l’hôpital, résultat des courses, un doigt cassé, des hématomes sur le corps, et 30 jours d’arrêt de travail.

Un dépassement barbare qui s’ajoute à la longue liste des sauvageries et assassinats commis au nom de cette Algérie coloniale contre notre chère patrie, la Kabylie. Cette fois la goutte qui fait déborder le vase, avec ce qui s’est passé à Aqvu et l’attentat terroriste algérien à Paris contre les militantes et militants pacifique du MAK, est atteinte !

Nous ne sommes pas des barbares, nous ne voulons pas ressembler à ces gens prônant la violence en toute circonstance, nous sommes Kabyles, pas des colonialistes, usurpateurs d’identité, la nôtre est millénaire.

Nous dénonçons cet acte criminel visant à faire couler le sang de nos braves, nous voulons un lieu de rassemblement dédié à notre combat pacifique mené par une organisation sérieuse, digne, le mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, un droit reconnu par les plus hautes instances internationales.

Nous avons l’habitude d’organiser des actions, des marches et des rassemblements et jamais il n’y a de problèmes, chacun sait se tenir, c’est pourquoi nous refusons de partager le même lieu avec ces exécutants du pouvoir colonial d’Alger leur ordonnant d’attaquer la diaspora kabyle, d’éliminer tout symbole kabyle et voix dénonçant la situation alarmante que vit la Kabylie, sous leur joug génocidaire. Dès que l’on côtoie ces énergumènes, où que ce soit, même en dehors de leur bocson algérien, 9 fois sur dix ça finit mal. Voilà où nous en sommes avec ces gens totalitaires, refusant toute altérité avec leur idéologie clairement criminelle.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Vive le MAK et ses braves militantes et militants.

Liberté, paix et modernité pour notre peuple.

SIWEL 251635 MAI 21