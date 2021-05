HOMMAGE À NOS BRAVES AVOCATS : LA KABYLIE SE SOUVIENDRA DE VOUS

KABYLIE (SIWEL) — Il est si difficile pour nous de trouver les termes les mieux expressifs, afin de vous rendre le meilleur hommage qui soit à la hauteur de votre engagement si courageux et si déterminé, à l’égard des militants indépendantistes pacifistes Kabyles, qui traversent ces derniers temps les moments les plus cauchemardesques dans leur vie de lutte pour la liberté de notre mère patrie, la Kabylie.

Nous sommes en parfaite conscience des risques que vous courez, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie familiale. Ce n’est pas facile, dans un pays où le colonisateur n’a aucun sens d’humanisme, mais plutôt est une incarnation du terrorisme. Vous êtes simplement des patriotes, des cavaliers de la liberté, des semeurs de l’espoir dans les cœurs des citoyens kabyles en général, et les militantes et militants pacifiques du MAK plus particulièrement, ayant la conviction chevillée au corps que la cause Kabyle, un futur État libre et indépendant sont plus que légitimes.

Vos noms sont gravés soigneusement en lettres d’or dans l’histoire de notre pays, et le seront pour toujours dans une Kabylie libre et indépendante. Pour l’éternité, la Kabylie se souviendra de vous.

Bravo, bravo, bravo…

Maître, Allaoua Benabdeslam

Maître, Aissa Hamchache

Maître, Sofiane Ouali

Maître, Samir Kada

Maître, Djalal Kachbi

Maître, Kamel Khiroun

SIWEL 251450 MAI 21