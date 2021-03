LE PARLEMENT KABYLE DÉNONCE LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN KABYLIE

IMNI AQVAYLI

PARLEMENT KABYLE

RÉSOLUTION DU PARLEMENT KABYLE DU 27 FÉVRIER 2021

DÉNONCIATION DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN KABYLIE

Réuni en session ordinaire, le Parlement Kabyle a procédé à l’analyse de la situation qui prévaut actuellement en Kabylie sous occupation juridique algérienne. Il ressort de cette analyse, un climat délétère de violation systématique des Droits Humains en général et plus particulièrement des arrestations arbitraires accouplées de détentions illégales, de harcèlements judiciaires iniques, de mesures policières colonialistes, au regard du droit international onusien, envers les militants indépendantistes kabyles qui agissent pacifiquement pour défendre politiquement par des action d’essence démocratiques et résolument pacifiques le projet indépendantiste de la Kabylie dans le cadre du droit à l’autodétermination des peuples à disposer d’eux-mêmes.

L’Etat colonialiste algérien qui soutient viscéralement le droit à l’autodétermination des peuples se revendiquant d’arabo-islamisme sur la scène internationale, tout en déniant mordicus injustement le même droit au peuple kabyle de militer pacifiquement à son droit à l’autodétermination pour ériger un Etat kabyle indépendant par les voies du droit international à l’instar de tous les peuples qui aspirent à leur liberté.

Le Parlement kabyle de combat pacifique pour réaliser l’indépendance de la Kabylie, réaffirme avec détermination son idéal de concrétiser politiquement les idéaux du peuple kabyle chassé et pourchassé, alors même qu’il fini par connaître toutes les ruses du chasseur de l’Etat colonial algérien.

Le Parlement de la Nation kabyle en lutte pour son droit à l’autodétermination dénonce les violations graves, les arrestations arbitraires, les harcèlements judiciaires, les privations des libertés multiples, les traitements inhumains, dégradants et humiliants de l’Etat colonialistes algérien à l’égard des indépendantistes kabyles.

Les Parlementaires kabyles interpellent instamment les instances internationales plus particulièrement les Etats démocratiques notamment ceux épris de libertés et de la dignité humaine d’agir pour la libération de tous les détenus arbitraires kabyles mis sous mandats de dépôt extrajudiciairement par la nomenklatura de l’Etat colonialiste algérien en dépit de tous les Traités onusiens ratifiés et en violations graves de tous les engagements solennels des autorités algériennes notamment l’Accord d’Association entre l’Union Européenne et l’Algérie et plus particulièrement la Charte de l’Union Africaine qui, dans son article 20, reconnait le droit imprescriptible et inaliénable des peuples à leur autodétermination.

En outre, les Parlementaires kabyles demandent aux consciences universelles de faire pression sur les plus hautes autorités algériennes afin de cesser immédiatement toutes les atteintes graves dont font l’objet les militants indépendantistes kabyles par les multiples pratiques illégales et arbitraires des autorités policières et judiciaires colonialistes algériennes.

En sus, réaffirmant par la présente une fois de plus, notre foi en le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le cadre du droit international conformément aux traités onusiens qui octroient le droit à tous les peuples de l’humanité de s’autodéterminer pacifiquement par voie référendaire pour choisir le statut politique, économique, culturel et autres de leur choix en application des clauses des instruments du droit onusien.

Le Parlement kabyle exhorte le peuple kabyle à manifester pacifiquement et exprimer solennellement son droit à l’autodétermination sous les auspices des Droits de l’Homme en Kabylie et dans la Diaspora pour faire entendre la voix du peuple kabyle qui véhicule des idéaux de liberté, de dignité humaine et droit à l’autodétermination du peuple kabyle pour s’émanciper de l’Algérie coloniale portant un projet arabo-islamiste génocidaire contre la Kabylie dans toutes ses dimensions.

Imni Aqvayli – Parlement Kabyle

Kabylie, le 27 Février 2021

SIWEL 012120 MAR 21