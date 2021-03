UFK – UNION DES FEMMES KABYLES: HOMMAGE À KATIA BENGANA

PARIS (SIWEL) — Aujourd’hui, 28 Février, nous commémorons le 17ème anniversaire de l’assassinat de Katia Bengana, jeune lycéenne kabyle qui aura marqué de son sang, cette longue lutte contre l’obscurantisme.

Nous remercions notre cher ami Allas DI TLELLI Allas Di Tlelli, qui nous a offert quelques exemplaires de son ouvrage collectif ‘’Katia Bengana, la lycéenne qui a nargué l’islamisme’’, duquel nous reprendrons quelques passages.

Nous sommes en pleine décennie noire et le terrorisme fait rage.

Les groupes islamistes armés imposent alors le port systématique du voile et l’arrêt de la scolarité pour les filles, notamment dans l’Algérois et la Mitidja…Une période apocalyptique qui aura fait quitter le banc de l’école à toute une génération et aura vu l’émergence de cet étendard idéologique.

Katia Bengana, quant à elle, avait été directement prévenue par les hordes islamistes qui n’en revenaient pas d’essuyer plusieurs fois le même refus émanant d’une si frêle adolescente, au moment où leur terreur avait réduit au silence Etat et société et l’espace géographique où vivait la jeune fille en ‘’territoires libérés’’. Elle confiera à sa maman, la veille du fatidique 28 février 1994 ce qui suit :

‘’Plutôt mourir que porter ce hidjab. Si je suis obligée de garder une seule tenue toute ma vie, ça sera la robe kabyle mais jamais ce voile importé d’ailleurs’’

Le lendemain, de retour du Lycée, Katia recevra 2 coups par arme à feu, l’un à la tête et l’autre aux poumons, de la part de 2 inconnus qui l’auront abordée juste devant chez elle. Ainsi fut écourtée la vie de cette adolescente qui avait à peine fleuri.

POUR QUE NUL N’OUBLIE le sacrifice de Katia

POUR QUE LA FEMME KABYLE DEMEURE LIBRE DE SES CHOIX et A l’ABRI de l’OBSCURANTISME,

Nous avons choisi ce poème de Hamid MEDJAHEH, dans ‘’ Katia Bengana, la lycéenne qui a nargué l’islamisme’’

Asefru sɣur Hamid MEDJAHED

Ur tettumt a tilmeẓyin, avrid n Katia

Rumt a yallen iw d isaffen

Ur ḥebsemt ma nnan-d baṛka

Ttrunt wallen iw d isaffen

Ur ttkawent ma nnan-d tefra

D ul meskin i yekkufarren

Si lmut inem a Katia

Siḥ kan sureg a yiẓri

Imi daya i k-d-igwran

Ɣedren tin yecvan itri

Mṛaw-ṣa d aseggwas kan

Temmut f lḥijab ur tevɣi

D iṛemɣiyen i tt-yenɣan

Lemmer nezmir a tt nḥud

S-tiḥarci naɣ s-idrimen

Lemmer imeṭṭi iḥeggu-d

Tili nettru d isaffen

Imi lwaɛd aka i s-ivud

A nesvaṛ ula inexdem

Ul iw yeɣwawes meskin

Sdaxel amek i tegga tasa

S-ujenwi vḍan-aɣ f sin

Yal wa d anda i d-yegwra

ef Katia rran timedlin

Wiyaḍ semḥen-assen ass-a

Ur tettumt a tilmeẓyin

Isem n Katia Bengana

Avrid d nettat i t-yeldin

Akken ad tedremt di lehna

Siɣartemt a tilawin

Katia ccan is yennerna

Youva Amazigh

SIWEL 010930 MAR 21