LE MILITANT KABYLE ATTAF MOHAND SAID ARRÊTÉ PAR LES AGENTS DES SERVICES COLONIAUX ALGÉRIENS LE 04/01/2022 AURAIT ÉTÉ TORTURÉ DANS L’ENCEINTE DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE A BECHELOUL

TUVIRET (SIWEL) — Le militant Kabyle ATTAF Mohand-Said se trouve dans un état critique à la brigade de gendarmerie coloniale algérienne à Bechloul (Tuviret), il aurait été agressé, frappé et même torturé par les services du pouvoir criminel algérien qui recourt à ces pratiques inhumaines pour écraser leurs opposants et toutes voix de liberté. Pour rappel, Mohand-Said a été Interpelé violemment la soirée du mardi 04 janvier 2022, par des gendarmes et des policiers en civil près de chez lui à Iwaqquren puis embarqué dans la brigade de la gendarmerie à Becheloul.

ATTAF Mohand Said est un militant politique exemplaire, et tous ceux qui le connaissent témoignent de sa droiture et de son pacifisme. C’est quelqu’un qui ne peut guère faire du mal à quiconque.

Les détenus politiques Kabyles continuent à subir les affres d’une Gestapo algérienne aux ordres d’un pouvoir sans foi ni loi, des pratiques qui nous rappellent le sinistre DRS qui a abusé des Kabyles depuis 62.Tout en dénonçant cet énième acte de barbarie, nous appelons les instances internationales à intervenir pour mettre fin au terrorisme de l’état criminel algérien envers les braves enfants de la Kabylie.

