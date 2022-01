LETTRE OUVERTE À TOUS.TES LES PATRIOTES KABYLES INJUSTEMENT INTERNÉS PAR LE RÉGIME COLONIAL ALGÉRIEN

KABYLIE (SIWEL) — Vous êtes les révoltés contre l’injustice, contre la privation de notre identité millénaire et de notre liberté de vivre notre culture, notre langue maternelle, nos valeurs profondes résultat de siècles de luttes contre toutes les tyranies.

Vous êtes injustement emprisonnés, vous êtes l’avant-garde de notre peuple meurtri, vous êtes notre chance pour un changement radical et révolutionnaire à travers votre lutte pacifique contre le pouvoir et son idéologie meurtrière venue d’ailleurs et d’un autre temps. Je vous le dis, soyez patients, l’avenir est pour vous, votre responsabilité est de résister, de demeurer attachés à vos valeurs sacrées, votre soif de liberté, de dignité et de justice, le rejet et le combat de l’injustice, le refus de la terreur du pouvoir et de la soumission la mort dans l’âme. Le doute et la résignation ne font pas partie de vos principes ni de votre logiciel. Vous êtes l’espoir vers la LIBERTÉ.

Vous êtes la lumière qui éclaire le chemin de notre peuple, obscurci par toutes les trahisons et les impostures.

Ne pleurez pas, ne désespérez pas car vous avez déjà gagné en marquant ce début du troisième millénaire par votre courage, votre persévérance et votre détermination. Enfin, vous avez déjà inscrit votre nom et celui de la KABYLIE en lettres d’OR sur les registres de l’Histoire. La liberté et la justice ont toujours triomphé sur la tyrannie à travers l’Histoire. Vive le peuple kabyle insoumis et résolument combatif.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Tayemmaţ TANAZBAYT/ Une mère RÉSISTANTE.

SIWEL 131300 JAN 22