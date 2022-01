LES MANŒUVRES DU DRS ET DE SES SUCCURSALES CONTINUENT

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE L’ANAVAD

Nous avons appris ces derniers jours, de diverses sources, que des plans sont échafaudés par les Services colonialistes algériens, ici et là, afin de faire croire à l’opinion internationale que le MAK s’adonnerait à des pratiques répréhensibles. Tout est mis en œuvre pour discréditer notre mouvement qui ne cesse de montrer de jour en jour au monde entier la justesse de son combat pour l’autodétermination du peuple kabyle. La Kabylie est assassinée, brûlée, étouffée, ses enfants sont emprisonnés et torturés.

Un énième plan serait donc en cours d’exécution à partir de capitales occidentales par l’intermédiaire de ses agents qui consisterait, cette fois, à fabriquer des fausses preuves de financement du MAK et d’en faire porter la responsabilité à des militants kabyles sur le terrain, contre lesquels il n’a aucun soupçon ni preuve mais qu’il veut jeter dans ses prisons afin de les briser.

L’autre objectif serait de tromper l’opinion internationale en présentant un scénario complètement farfelu afin de mettre la pression sur le MAK et ses dirigeants qui se trouvent un peu partout dans le monde, notamment en Europe.

Le MAK et l’Anavad, par la voix de son président, dénoncent ces pratiques d’un autre âge qui ne trompent plus personne et affirment avec force que la question de l’autodétermination de la Kabylie est une question politique et que sa solution ne peut être que politique.

Tôt ou tard, un référendum actera démocratiquement l’accession du peuple kabyle à son indépendance.

Aksel Ameziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

SIWEL 141630 JAN 22