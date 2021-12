LE DOSSIER DE LA KABYLIE SUR LE BUREAU DU PRESIDENT AMERICAIN JOE BIDEN

USA (SIWEL) – Sous la demande et conseils de quelques diplomates américains et à quelques jours de la tenue, tant attendue, de l’événement majeur « Biden’s Democracy Summit », le MAK et l’Anavad ont envoyé, via un courrier postal recommandé, au Président Américain Joe Biden, un imposant et volumineux dossier sur la Kabylie et le conflit qu’elle endure avec le régime terroriste et colonial algérien depuis l’indépendance confisquée de Juillet 1962 à ce jour.

Le dossier revient, chronologiquement, en grosse partie sur les événements graves endurées par la Kabylie et la tentative du génocide contre le Peuple Kabyle depuis les marches commémoratives du 20 avril 2021, qui ont eu lieu en Kabylie, en France, au Canada et ailleurs, pour en finir avec les arrestations et détentions arbitraires des militants politiques et détenus de l’opinion.

La question Kabyle devrait être l’un des sujets qui vont être abordés lors de ce « Démocray Summit » par les participants invités par Joe Biden en personnes. Il faut souligner que l’Algérie a été exclue de ce sommet à cause de sa nature coloniale et dictatoriale, et selon de sources internationales fiables, sera classée, dans un avenir proche, comme un Etat terroriste. Les responsables du MAK et de l’Anavad se sont mis tout naturellement à la disposition des responsables américains pour leur apporter toutes les informations dont ils ont besoin pour le traitement du conflit entre la Kabylie et l’Algérie coloniale.

SIWEL 5DEC2021