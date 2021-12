LE DOMICILE D’AKSEL BELLABBACI, CHARGÉ DE MISSION AUPRÈS DU PRÉSIDENT DU MAK ET DE L’ANAVAD, MAS FERHAT MEHENNI, ENCERCLÉ PAR LA GENDARMERIE COLONIALE ALGÉRIENNE, SON GRAND FRÈRE ARRÊTÉ ET EMBRAQUÉ

TALA ATHMAN (SIWEL) — Ce dimanche 05 décembre 2021, le village de Tala Athman situé dans l’ouest de la Kabylie était en état de siège depuis le début de l’après midi.

Plusieurs dizaines de véhicules de la gendarmerie coloniale algérienne ont encerclé le village et le domicile du militant et cadre du mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), Aksel Bellabbaci. Ils ont agressé les membres de sa famille et arrêté son frère Madjid Bellabbaci, professeur à l’université de Tizi-Ouzou.

À signaler qu’un mandat d’arrêt international est émis par la justice (aux ordres) algérienne pour des chefs d’inculpations infondés à l’encontre de ce cadre du MAK.

Des pratiques qui démontrent la nature coloniale de l’Algérie qui n’arrête pas de créer un état de terreur et de guerre au milieu des familles Kabyles qui portent un amour réel pour leur patrie. Le régime d’Alger est aux abois, hérité par le combat pacifiste de la Kabylie. Nous dénonçons avec fermeté ces pratiques qui ne font que renforcer la détermination de tout un peuple pour aller de l’avant pour édifier un état Kabyle, souverain et indépendant. Nous mettons en garde les services algériens pour toute atteinte à l’intégrité morale où physique du frère d’Aksel Bellabbaci.

Nous appelons les instances internationales à se saisir du dossier de la violence et l’injustice étatiques algériennes auxquelles est soumis le peuple kabyle.

SIWEL 051558 DEC 21