ENCORE UNE AUTRE VICTIME INNOCENTE KABYLE ENTRE LES GRIFFES DE LA JUNTE MILITAIRE D’ALGER

KABYLIE (SIWEL) — Moins de 24 heures après l’arrestation du militant Kabyle Ahcene Cherifi et son fils à Ighil Imoula, les services coloniaux algériens ont procédé, très tôt ce matin, dimanche 05 décembre 2021, au kidnapping du militant et enseignant Ahcene Graichi, avec perquisition au domicile familial dans son village sis à Ait Abdelmoumène vers 5h30 du matin. Les forces d’occupation algériennes ont saisi plusieurs des ses objets personnels et documents.

Faudrait-il le rappeler, la répression et la violence du régime algérien voyou ne font que renforcer la détermination du peuple Kabyle. Le combat continuera jusqu’à l’aboutissement de l’indépendance de la Kabylie.

TILELLI IW ARRAW N TLELLI.

SIWEL 051253 DEC 21