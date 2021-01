L’ANAVAD DÉNONCE LA RÉPRESSION SAUVAGE À VGAYET

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE L’ANAVAD

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

La violence et la brutalité avec lesquelles les forces coloniales de répression ont usé ce 28/01/2021 à Vgayet (Bougie) contre les citoyens kabyles, est l’expression du fascisme algérien et du racisme antikabyle du pouvoir algérien.

Venus en masse soutenir des militants indépendantistes injustement convoqués au tribunal pour leurs opinions, la foule a été sauvagement réprimée.Le MAK et l’Anavad, à leur tête Mas Aselway Ferhat Mehenni, condamnent l’usage de la violence et le délit d’opinion et apporte son soutien à ses militants et aux citoyens violentés pour leur esprit de solidarité.

Il élève une protestation auprès des instances internationales et des droits humains contre l’Algérie dont il exige l’arrêt des poursuites judiciaires contre de paisibles citoyens et militants kabyles et la libération de tous les prisonniers incarcérés pour leur patriotisme kabyle.La Kabylie sera indépendante n’en déplaise à tous les colonialistes algériens.

Signé : Aksel Ameziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Exil, le 28/01/2021

SIWEL 281500 JAN 21