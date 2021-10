LA RÉPRESSION DU POUVOIR COLONIAL ALGÉRIEN SUR LES MILITANTS KABYLES CONTINUE ET S’INTENSIFIER DE JOUR EN JOUR

KABYLIE (SIWEL) — La machine de la haine algérienne contre la Kabylie et les Kabyles ne s’arrête pas et ne compte pas s’arrêter puisque tous les jours, nos militants sont surveillés, harcelés et arrêtés.

Ce matin encore, les gendarmes de TIZI OUZOU sont revenus au domicile de notre militante Tilelli Matoubiste Rebelle. Fort heureusement, elle n’était pas chez elle aujourd’hui et même hier quand ils se sont présentés pour l’arrêter. Le pouvoir colonial militaire, haineux et violent ne connait aucune limite ll terrorise les familles des militants kabyles.

La Kabylie doit protéger ses enfants, LAƐNAYA doit être actionnée pour le bien de tous, nous sommes en guerre contre le régime colonial algérien en terre kabyle, nous devons agir au plus vite pour arrêter l’hémorragie et protéger nos enfants, notre terre et notre nation contre ce colon arabo-baathiste qui a décidé de nous exterminer et de nous aspirer dans son tourbillon arabo-islamiste pour nous envoyer en enfer en aller simple.

Le combat pour la dignité, la liberté, la laïcité et l’indépendance de la Kabylie est l’affaire de tous les Kabyles. Soyons unis, solidaires et responsables.

AFUS DEG UFUS, TAƐKEMT ẒẒAYEN AD TIFSUS.

Signé : Raveh Ghellid

SIWEL 061825 OCT 21